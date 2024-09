Štědří dárci pomáhají zvířatům! Útulky po povodních bojují o přežití, Blesk tlapky nabízejí okamžitou pomoc

Blesk tlapky všem, kdo se starají o opuštěná, nemocná a týraná zvířata a jsou nyní postiženi povodní, nabízí materiální pomoc, která bude zakoupena ze sbírky Okamžitá pomoc zaplaveným útulkům, kterou má Blesk na Donio. Jejími patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený. Dodat můžeme kvalitní krmení od Marp a další materiální pomoc.

Nevolejte, prosím

Zástupci spolků a útulků s vodou bojují, jak se dá. „Prosím lidi, nevolejte mi kvůli adopcím ani příjmu zvířat. Probíhá tu evakuace, zvířata odjela do psích hotelů a psího salonu, já s částí zvířat zůstávám,“ vyzvala Anna Měrková ze spolku Mazlíci v nouzi.

Spolek Mazlíci v nouzi část zvířat evakuoval | Mazlíci v nouzi

Jsou na začátku

Starosti mají i ve spolku Čtyřlístek pro hafany, který je celý pod vodou. Zvířata jsou ale v bezpečí v patře domu. „Dům v pohodě, škody budou, ale nic nenahraditelného, co bychom nedali brzy do pořádku, když budeme mít dost ochotných lidí, co pomůžou. Ovšem ta zahrada, to je konec!!! Je téměř nemožné, aby ji hafani mohli v dohledné době používat. Tři roky práce je fuč, jsme na začátku. Voda nám vzala kus plotu, vlastně celou jednu stranu zadní zahrady. Zdeformovala a posunula všechny dřevěné kůlny, na které jsme postupně a pracně naškudlili z vašich finančních darů, vlastníma rukama postavili, natřeli a vylepšili, aby nám další roky sloužily jako skladovací prostory, kterých díky hafanům není nikdy dost,“ uvedli zástupci spolku na svém facebooku.

Bojujeme

Podobná zkáza postihla i spolek Jesenické tlapky. Jeho provozovatelka Martina Harbichová popsala situaci na sociální síti. „Děkuji všem, kteří se o mě zajímají, strachují, obávají se o pejsky v péči spolku. Jednoduše, jsme v háji.. Nemáme zahradu, nemáme ploty, kotce vzhůru nohama, auto na odpis. Bojujeme,“ napsala.

Jesenické tlapky přišly i o auto | Jesenické tlapky

Pojďme pomoci

Pokud patříte mezi útulky a spolky, které postihla povodeň, a potřebujete pomoc, neváhejte nás kontaktovat, a to do zpráv na našem facebooku nebo na email tlapky@cncenter.cz. Všichni, kdo by chtěli pomoci a přispět do sbírky na vodou postižené útulky, mohou tak učinit na stránkách DONIO.

Na 80 hospodářských zvířat evakuovali členové spolku Srdečné tlapky z azylu v Brozánkách | Monika Znamenáčková

Záchráněná prasátka

Voda zatopila i dům Jarmily Nevečeřalové z Brzánek u Roudnice nad Labem, která se stará o opuštěná hospodářská zvířata. Nechává je u sebe dožít. O pomoc požádala zvířecí záchranáře ze spolku Srdečné tlapky. "Voda má vystoupat až na 6 a půl metru, jsem tu na ráně a mám zvířata, která potřebují zachránit. Hlavně prasátka, ty není kam před vodou schovat. Pamatuji si na rok 2002, to nám koukal z domu jen komín,“ řekla. Záchranářky Monika Znamenáčková s Kateřinou Ondičovou okamžitě zajistily pomoc. Prasata, králíky, morčata a další převezly k dobrovolnici Romaně Čechové do Berouna, která nabídla dočasnou péči. Celkem přijala 80 zvířat.