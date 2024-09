„Co se bude dít dál, nevím. Vynosili jsme před dům všechno, co jsme mohli, ale pořád je ve sklepě metr špinavé naplaveniny. Jediné, co jsem rád, že jsme tu všichni přežili,“ řekl Blesk.cz Jindřich Jaša z městské části Kateřinky.

Video Video se připravuje ... Jindřich Jaša (51) z Opavy přišel o majetek, život naštěstí zachránil. (16. 9. 2024) Karel Janeček

„Ta vlna šla pomaličku, pak to šlo najednou všechno rychle. Jak se v Krnově protrhla hráz, valilo to sem. Zažil jsem to tu už v roce 1997. Těžko srovnávat, co bylo horší. Teď jen budeme uklízet a sčítat škody. Ale žijeme, už jsme tu třeba nemuseli ani být,“ díval se bezmocně na vynesený zničený majetek.

Zavřené mosty

Situace v Opavě je jedna z nejkritičtějších. Město bylo z velké části zaplaveno. Nefunguje tu elektřina, chybí pitná vod i teplo. Aktuální informace můžete najít ZDE

Radnice nechala pro auta i pěší dočasně uzavřít většinu mostů a lávek přes řeku Opavu ve městě i v městských částech. Most v Ratibořské ulici je viditelně poškozený. „Necháme překontrolovat všechny mosty a lávky. Teprve pak rozhodneme o dalším otevření, či neotevření,“ dodal primátor Opavy Tomáš Navrátil. Auta nyní mohou využívat jen mosty, které jsou součástí severního obchvatu města.