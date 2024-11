Díky štědrosti čtenářů Blesku dostaly útulky další várku krmení. Potěšili jsme kočky a psy z Plzeňska

Díky štědrosti čtenářů, kteří do sbírky přispívají, dostaly teď pořádnou dávku krmení kočičky ze spolku Fousky v Plzni-Liticích. „V lednu budeme mít výročí 10 let. Za tu dobu jsme zachránili 1076 kočiček,“ řekla zakladatelka spolku Libuše Brzáková Pelikánová s tím, že nyní mají v péči 56 koček. „Všem se snažíme najít domovy, některé ale u nás zůstávají na dožití. Krmení, které jsme dostali, nám vydrží minimálně na dva měsíce. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, i společnosti Pučálka za podporu našeho útulku,“ dodala.

Fousky - Zásilku si krmením převzala zakladatelka spolku Libuše Brzáková Pelikánová. | Jana Ulrichová

Zásoba na týdny

Dalším obdarovaným byl Psí útulek U Šmudliny v Tachově, který momentálně praská ve švech. „Máme plno a určitě to tak bude ještě nějakou dobu, protože se blíží zima a to vždycky adopce stojí. O to větší máme radost z tak velké zásoby krmení pro psy i kočky,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. „Vydrží nám na několik týdnů. Moc za to děkujeme, nesmírně si toho vážíme,“ dodala.

Pochutná si i Žanetka

Plné kotce má i spolek Tlapky v naději, který provozuje útulek v Horšovském Týně na Domažlicku. Dar od čtenářů a společnosti Pučálka, která vždy přidává i něco navíc, jeho vedoucí Martinu Gilchovou potěšil. „Tohle úžasné množství krmiva nám vydrží dva až tři měsíce,“ řekla. Pochutná si na něm i těžce nemocná fenka Žanetka, kterou někdo vyhodil u cesty. „Pochází nejspíš z množírny. Má deformované nožičky, klouby úplně rozpadlé. Má vytrhané zuby, měla zánět dělohy a má i poškozené zažívání, proto potřebuje velmi kvalitní granule, což Marp je,“ řekla Martina.

Tlapky v naději - Zásoba krmení potěšila zástupkyně spolku Tlapky v naději Martinu Gilchovou a Míšu Janovcovou. | Jana Ulrichová

Pomoc s Martou a Markem

Sbírka pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio, stále pokračuje. Peníze z ní přetavuje společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek osobně rozváží do útulků. Po 300 kilogramech krmení dostalo už 10 útulků a další budou následovat. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, ji najdou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky