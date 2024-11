Smolař Tony šel z ruky do ruky, z útulku do útulku. Už rok vyhlíží nový domov v Dogsech, dočká se?

Tony šel z ruky do ruky od malička. „Přišel k nám od majitele s tím, že už byl kdysi adoptovaný z jiného útulku. Lidi, kteří si ho tam tehdy vzali, ho dali dál pánovi na hlídání slepic,“ řekla Eva Brynychová, zástupkyně útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku, kde se teď o Tonyho starají.

Tony je velmi hezký kříženec | Jana Ulrichová

Slepice neohlídal

Se slepicemi to nedopadlo dobře. „Odnesly to. Je to logické. Když na ně není pes od malička zvyklý, nemůže je hlídat. Takže slepice nezůstaly, a tak nemohl zůstat ani Tonda,“ řekla s tím, že Tonymu se ale lepí smůla na paty i dál. V útulku je už více než rok, zájemci se o něj nehlásí. „Je to přitom skvělý pes k lidem, může i k dětem. Má sice velkou sílu, je ale dobře ovladatelný. Navíc je chytrý, rád se bude učit nové povely a kousky,“ dodala Eva.

Tony se zástupkyní útulku Evou Brynychovou | Jana Ulrichová

Plný síly

Tony je zdravý, plný síly, potřebuje proto majitele, který ho zvládne fyzicky, nejlépe takového, který už má zkušenosti s podobnými plemeny. „Potřebuje pracovat, potřebuje zaměstnat hlavu. Psy si vybírá, s fenkami je většinou v pohodě. Nemá ale rád divokou zvěř. Když vidí srnku, rozvášní se a musí se usměrnit. Na to je opravdu potřeba fyzička,“ popsala.

Neničí, neštěká

Je škoda, že mladý pes ve skvělé kondici tráví své nejlepší roky v útulkovém kotci. Potřeboval by aktivní rodinu, která by s ním sportovala, brala ho na výlety, na túry, udělala z něj svého parťáka. „Nechápu, proč ho nikdo nechce. Možná proto, že není extra mazlivý. Je ale hodný, čistotný, nic neničí, neštěká,“ posteskla si Eva.

Tony je jako každý kříženec bull plemene velmi temperamentní | Jana Ulrichová

Prolomí smůlu?

Zájemci, kteří by chtěli Tonyho smůlu prolomit a dát mu konečně pořádný milující domov, mohou kontaktovat spolek Dogsy telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.

Tony potřebuje zodpovědného pána | Jana Ulrichová

Pomozme s Martou

Chcete pomoci týraným a opuštěným zvířatům, a nevíte, jak na to? Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetavuje společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Sbírku najdete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky