Vyhublé ovce a kozy, zápach a krysy. Chovatelka roky obtěžuje vesnici. Úřady pokutují, zvířata trpí dál

Podle sousedů má Olga Ježková u vily ovce, kozy, slepice, zhruba desítku psů a kočky, které má zavřené uvnitř. „Ovce jsme jí povolili, netušili jsme, že se o ně nebude pořádně starat. Nevyváží hnůj, nekrmí, takže tam bečí hlady ve dne v noci. I v létě musíme zavírat okna. Šíří se od ní zápach, krysy, měli jsme tady posezení, to jsme museli zrušit,“ popsala žena z těsného sousedství. Její slova potvrdil i starosta obce Dalibor Hlavsa. „Nejhorší byli ti hlodavci, expandovali do celé obce. Bavíme se o tisícihlavém hejnu, byla to opravdu invaze. Museli jsme povolat deratizátory,“ řekl.

Sousedé vyfotili tuto zjevně vyhublou kozu | čtenáři

Porušila zákony

Obec se snažila lidem pomoci, obrátila se na Krajskou veterinární správu, která chov zkontrolovala. Žena ale stihla kolem domu uklidit a část zvířat přemístit. I tak veterináři zjistili porušení hned tří zákonů, veterinárního, plemenářského i na ochranu zvířat proti týrání. Chovatelka podle sousedů zvířata různě zavírala. „Viděli jsme ovci zavřenou ve sklepě, kočku měla v kleci v okně, neustále tam mňoukala,“ popsala sousedka."Když jsme ta zvířata viděli porpvé, tak trpěla, byla hodně zanedbaná," dodal starosta.

Nepořádek a zápach

Veterináři ale viděli chov jen venku, do domu je žena nepustila. Tam se dostal jen starosta společně s majitelem domu. Když s ním Blesk tlapky mluvily, byl z toho, co tam viděl, stále ještě v šoku. „Byli jsme tam potmě, nevím, jestli to byl záměr, ale tvrdila, že v domě nejde elektřina. Vypadalo to tam jako u bezdomovců, všude harampádí, krabice, prostě nepořádek, a navíc tam byl neuvěřitelný zápach, páchlo to tam močí a exkrementy,“ popsal starosta s tím, že viděl i zjevně nemocnou kočku a vystrašené psi pobíhající po schodišti. „Byli jsme i na balkoně, něco nám tam křupalo pod nohama. Myslel jsem, že jsou to šišky, byla to ale vrstva starých zaschlých výkalů,“ dodal.

Sousedé zdokumentovali izvířata zavřená ve sklepě | čtenáři

Jen pokuty

Veterináři a úřady vedou s ženou kvůli porušení zákonů správní řízení, vyvázne zřejmě jen s pokutou. Zvířata jí nikdo neodebral a ona sama se jich odmítá vzdát, i když jí obec nabídla možnost jejich umístění na nedaleké farmě. Místní teď upínají své naděje k majiteli domu, který tlačí na chovatelku, aby se odstěhovala.

Chovatelka Olga Ježková tvrdí, že za vším je jen zášť sousedů | Kateřina Lang

Prý zachraňuje

Reportérky mluvily i s chovatelkou, k problému se ale moc vyjádřovat nechtěla. Popřela pouze, že by zvířata, která podle svých slov zachránila, držela v nevhodných podmínkách a týrala je. Vše označila za výmysl sousedů. Řekla, že se z domu odstěhuje, má prý rozjednané tři nemovitosti, kam by mohla jít i se zvířaty. To už ale podle sousedů slibuje rok „Není to jen tak, něco sehnat. Počítám, že odjedeme po novém roce,“ řekla.