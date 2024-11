Štěňata z Pamíru mají vážné zdravotní problémy. Bez operací nebudou chodit. Pomůžete?

Pro dobrotu na žebrotu by si teď mohla říkat provozovatelka útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku Veronika Slavíková. Z dobré vůle přijala do péče tři štěňata od provozovatelky koňského útulku Pamír, která své psy nezvládla, nechala je mezi s sebou nekontrolovatelně množit, a nakonec se jich vzdala.

Dodge se svou novou rodinou a Calvin s Veronikou Slavíkovou (uprostřed) z útulku Dogsy | Jana Ulrichová

Výměna kyčlí

Všechna tři štěňata (teď 7 měsíců) vypadala zdravě, opak je ale pravdou. „Když začal růst, začaly se projevovat problémy. Špatně se zvedá, špatně chodí. Přidaly se i menší záchvaty, které se projevovaly třesem nohou,“ popsala Nikola Černá, majitelka Dodge. Veterinární vyšetření ukázalo, že pejsek nemá v jedné noze už kloub v jamce a špatná je i druhá noha. Výměna obou kyčlí u něj vyjde na zhruba 200 000 korun.

Dodge se po chvíli her unaví, z vycházky ho jednou museli nést v náručí | Jana Ulrichová

Calvin a Hugo

Stejně je na tom i jeho brácha Calvin, kterého se po stanovení kruté diagnózy noví majitelé vzdali a vrátili ho zpět do útulku. „Je smutné ho vidět, jak by chtěl běhat, hrát si, a přitom nemůže na zadní nohy,“ řekla Veronika Slavíkocá s tím, že vážné problémy má i třetí ze štěňat, Hugo „Má neurologické problémy projevující se častými silnými záchvaty, kdy s sebou škube a třese se,“ popsala.

Pomůže sbírka?

I když rodiny Dodge a Huga jsou o své parťáky ochotny se postarat, na nákladné operace a léčbu nemají dostatek financí. „Jediné řešení je získat finanční prostředky a psy operovat. Jsou to štěňátka, chceme jim umožnit, aby tady s námi mohla být co nejdéle,“ řekla Veronika, která kvůli těmto třem sourozencům založila sbírku na Donio. Za peníze z ní získané, by měli Dodge a Calvin podstoupit výměny kloubů, a Hugo magnetickou rezonanci, která by odhalila původ jeho silných záchvatů. Zájemci, kteří by jim na léčbu chtěli přispět, najdou sbírku ZDE.

Dodge a Hugo se chtěli honit a dovádět, nohy je ale zrazovaly | Jana Ulrichová

Špatná genetika

Původ zdravotních problémů těchto psů je jednoznačný, příbuzenské křížení. Potvrdili to i veterináři. „Pídili jsme se po příčině, protože jsme žili v tom, že jsou zdraví a zdraví také odcházeli do nových rodin. Chtěli jsme vědět, jestli jsme neudělali něco špatně nebo jestli majitelé něco nezanedbali. Veterináři nám ale potvrdili, že je to vrozené, způsobené příbuzenským krytím, ta štěňata jsou prostě geneticky špatná,“ řekla Veronika Slavíková.

Takhle Calvinovi podklesávají zadní nohy | Jana Ulrichová

Operovali i Lilly

S klouby má problémy i další pes z Pamíru, a to Lilly, kterou měl v péči spolek Pes nejvěrnější přítel. I ona odešla do nového domova jako zdravé zvíře, jakmile ale začala růst, nastaly problémy. Teď už má za sebou operaci jedné nohy, druhá ji ještě čeká. „Z útulku Pamír máme 35 psů včetně štěňat od březích fen. Většina trpí zdravotními problémy, především s klouby,“ uvedla Simona Štěpánková ze spolku Pes nejvěrnější přítel s tím, že dvě fenky mají epilepsii a trpí alergiemi.