Studenti založili školní firmu. Učí se podnikat, myslí přitom i na opuštěná zvířata

Firmu, která vznikla v rámci odborného předmětu podnikatelská praxe, tvoří sedm studentů. Na její chod dohlíží jedna z učitelek. „Začali jsme s pamlsky, vyrábíme i vodítka a obojky z biotanu, což je pevný a přitom cenově dostupný materiál, a také háčkované hračky. Do budoucna bychom chtěli dělat ještě postroje a známky na zakázku,“ popsal manažer firmy Jan Bruner.

Jan Bruner ukázal vodítka a obojky, které vyrábějí | Jana Ulrichová

Ruční výroba

I když vše vyrábí ručně, doma, doslova na koleni, je vidět, že do svých výrobků dávají i kus srdce. Věnují tomu také velkou část svého osobního volna. „Musíme shánět zákazníky a také materiál. Podařilo se nám domluvit dodávku biotanu se slevou, což je super. Budeme moci díky tomu prodávat výrobky levněji,“ řekl Honza s tím, že ceny obojků a vodítek se pohybují mezi 120 až 150 korunami, záleží na délce, prodlužovací vodítka pak kolem 200 korun.

Podpoří útulky

Firma cílí především na mladé lidi. Zájemci ji najdou pouze na sociálních sítích, kde je také možné si její výrobky objednat. Zisk zůstává studentům, ti se o něj ale chtějí podělit. „Rozhodli jsme se podpořit různé útulky. Na konci roku jim dáme z našeho výdělku deset až patnáct procent,“ řekl Honza. Dodal, že darují i neprodané obojky a vodítka. „Dáme je zvířátkům, která půjdou domů, aby měla na začátek nějaké vybavení,“ vysvětlil.

Studenti pečou i domácí bezlepkové cukroví pro psy | Jana Ulrichová

Je to pokrok

První spolky, které chtějí studenti podpořit, jsou Naděje pro čtyři packy a také Srdečné tlapky, se kterými Blesk tlapky spolupracují. „Jsme za to vděční. Těší nás, že se studenti snaží pomáhat zvířátkům. Je to úžasný pokrok, to, že školy vedou děti k takovým věcem, jako je zachraňovat a pomáhat,“ řekla zástupkyně spolku Srdečné tlapky Monika Znamenáčková.