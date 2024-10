Stanice Huslík léčí zraněná zvířata a piplá mláďata už 40 let! A radí: Jak poznat, kdo potřebuje pomoc?

Veverku, lasičku, ježky, netopýry i ptáky včetně dravců piplají v Záchranné stanici Huslík v Poděbradech, která funguje už 40 let. Zvířata se odtud vrací zpět do přírody. Ta, která se po vyléčení už o sebe nedokážou sama postarat, tu v klidu dožívají.

Záchranná stanice, jejímž zakladatelem a hnacím motorem je Luboš Vaněk, vznikla už před rokem 1989. Původně sídlila v nedalekém Pátku, v roce 2015 se přestěhovala do bývalé hájenky v Poděbradech. Po její rekonstrukci zde vzniklo Ekocentrum, jehož součástí je záchranná stanice. Lidem, kteří zde pracují, jde nejen o záchranu volně žijících živočichů, ale i celé přírody.

Ekoncentrum se záchrannou stanicí je otevřeno i pro veřejnost | Jana Ulrichová

Připraveni na vše

V záchranné stanici jsou schopni přijmout téměř všechny volně žijící živočichy. „Všechny, kromě medvěda, rysa a vlka,“ potvrdil Luboš Vaněk s tím, že ročně se jich tu otočí zhruba 2500. Telefon tu zvoní neustále, pro zraněné zvíře si po ohlášení dojedou záchranáři většinou sami. „Někdy nám je ale lidé dovezou. To nám hodně pomůže, protože v sezóně najezdíme až 500 kilometrů denně,“ dodal.

Zakladatel stanice Luboš Vaněk v těchto pečuje v těchto dnech o mládě veverky | Jana Ulrichová

Sezóna nekončí

Posláním stanice je zraněné zvíře vyléčit a vypustit je zpět do přírody. „To se nám daří zhruba v 62 až 63 procentech případů. Sezóna ještě zdaleka nekončí, takže tu teď máme ještě mláďata lasiček, ježků, zajíčků, ale i pěvců, jako jsou konopky, máme i stehlíky, jiřičky, vlaštovky, rorýse. Denně jich přijímáme deset až dvacet,“ řekl Luboš Vaněk.

Zbytečná záchrana

Záchranáři často varují před zbrklým zachraňováním mláďat, která to nepotřebují. „Například pěvci vyskakují z hnízd, i když ještě neumí pořádně létat. Rodiče je ale dokrmují na zemi,“ řekl zakladatel stanice s tím, že v dnešní době hodně pomáhá technika. Zvíře, o kterém se domníváte, že potřebuje pomoc, je dobré vyfotit a fotku poslat do záchranné stanice. Tam ji vyhodnotí a řeknou, zda je zásah na místě.

Tento jednooký výr je součastí expoziční části ekocentra | Jana Ulrichová

Za týden v Africe

Práce v záchranné stanici je někdy velmi smutná, o to radostnější jsou příběhy se šťastnými konci. O jeden z nich se Luboš Vaněk podělil. „Dostalo se k nám vajíčko motáka lužního. Traktor při sekání přejel hnízdo, jen jedno vejce se z něj podařilo zachránit. Mládě se vylíhlo u nás ve stanici, 60 dní jsme ho tady piplali, pak jsme ho ve voliéře učili létat. Když jsme si byli jistí, že už je připraven na vypuštění do volné přírody, dali jsme mu vysílačku. Mysleli jsme, že bude mít tendence zdržovat se tady v okolí, a on byl během týdne v Africe, což je úžasné,“ vylíčil.

V ekocentru se starají i o tohoto jezevce | Jana Ulrichová

Návštěvníci vítáni

Ekocentrum Huslík se záchrannou stanici je otevřeno i pro veřejnost. „Máme tady expoziční část, která je otevřena sedm dní v týdnu, kromě pondělka, a to od 10 do 15, v letním období do 16 hodin,“ řekl Luboš Vaněk. Dodal, že návštěvníci se mohou projít po celém areálu a přilehlých pozemcích, kde jsou tůně a ohrady pro hospodářská zvířata, a podívat se na handicapované volně žijící živočichy. Uzavřena je pro ně pouze ta část stanice, kde se zvířata léčí.

Spokojeně si tu žijí i dvě vydry | Jana Ulrichová

Začalo to poštolkou

Luboš Vaněk přiznal, že coby kluk s prakem a šípy zvířatům ubližoval. Zlomilo se to ve chvíli, kdy zachránil poštolku se zlomeným křídlem. Od té doby zvířatům už jen pomáhá. „Chtěl bych poprosit lidi, aby nehleděli jenom na mamon, na ty svoje peníze a zisky, ale aby se k přírodě, k planetě, která je z vesmíru symbolicky zelená a modrá, chovali ohleduplně tak, aby to s námi ještě nějaký čas vydržela,“ řekl.