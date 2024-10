Forenzní psycholog Karel Netík o plzeňském mordu: Byla v tom sexuální zvrácenost?

Primář měl na mladou lékařku (28) zaútočit sekerou v pátek večer, možná v sobotu ráno. Poté zamířil do Třemošné na schůzku s další ženou (37), kterou měl také zřejmě v plánu zavraždit. Tu měl podle serveru Novinky.cz svázat, fyzicky trýznit a znásilnit. Napadená s obrovským štěstím přežila, ač s ní měl muž setrvávat v bytě. V neděli se agresor vrátil do bytu mrtvé lékařky a pokusil se podřezat si žíly. V tu chvíli ho dopadla zásahovka.

Podle soudního znalce Karla Netíka šlo s největší pravděpodobností o vztahovou záležitost mezi obviněným primářem a těmi dvěma ženami. „Nevím, co to bylo za lékaře, jestli byl promiskuitní, jestli měl spoustu milenek, jestli jedna žárlila na druhou a vyvinulo se to takto. Ale on určitě měl vztah k té usmrcené i k té znásilněné. Pokud jde o vztah k usmrcené, tak tam ta brutalita svědčí o tom, že jednal v afektu. Tedy v hádce nebo konfliktu. Prostě se rozběsnil a ošklivým způsobem zabil,“ vysvětluje pro Blesk Karel Netík.

Deviant? Spíše ne...

Jakou roli v případu hrála možná sexuální deviace? Tu odborník spíše vylučuje. „Pokud je člověk sexuální deviant, tak s trestnou činností nezačíná až ve čtyřiceti letech. Násilím a znásilněním to začíná daleko dříve,“ soudí Netík.

Zamýšlí se i nad tím, proč vraždil lékař a zvláště takový, který je údajně oblíbený a sestřičky se předhánějí, aby s ním mohly v nemocnici sloužit. „I lékař je jen člověk, byť nebývá zvykem, aby vraždil. Víte, je zajímavá jedna věc, že těmito slovy, kterými ty sestřičky popisovaly toho lékaře, tak těmito slovy bývají popisováni vrazi v různých takzvaných sériových vraždách. Že to byl na první pohled slušný člověk, na kterého si nikdo nestěžoval,“ uzavírá Karel Netík.