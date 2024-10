Blíženci

Zamyslete se nad svou profesní budoucností a věnujte se oboru, k němuž vás to táhne. A to i za cenu, že byste museli opustit dosavadní zaměstnání. Člověk by měl dělat v životě to, co ho baví a naplňuje. Pro vaše znamení platí pravidlo dvakrát.