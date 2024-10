Vyhublá zvířata živořící v harampádí. Po podnětu Blesk tlapek veterináři rozhodli: Odebrat

Své psy namnožil a pak se části z nich vzdal farmář Vladimír Novák ze Sukorad na Litoměřicku. Daroval je do útulků. Reportérky Blesk tlapek u toho byly a to, co na statku viděly, se jim nelíbilo. Požádaly proto Krajskou veterinární správu o kontrolu. Ta jim dala za pravdu.