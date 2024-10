Smutek v rodině vedoucího týmu pražské Sparty Baranka: Milovaného Fíčka jim roztrhali sousedovi psi

Dva psi plemene tosa inu, kteří se dodnes v Japonsku používají na tajné psí zápasy, vyběhli z nezajištěné brány domu a okamžitě zaútočili. Vrhli se na Fíčka, se kterým manželka Miroslava Baranka Radka právě procházela kolem. „Šli po něm jako po kořisti. Manželka byla samozřejmě v amoku,“ popsal.

Miroslav Baranek nese smrt rodinného mazlíčka těžce. | Kateřina Lang

Prokousnuté plíce

Psi si pak Fíčka odtáhli na pozemek svého domu, kam paní Radka vběhla za nimi. „Majitelka psů zavřela bránu a dala pokyn manželce, ať se nehýbe. Bylo vidět, že psy nezvládá, sama měla strach, že napadnou i Radku,“ řekl. Majitelka pak psy odvolala a paní Radka s Fíčkem uháněla na veterinu. Nebylo mu už ale pomoci, podle veterináře měl prokousnuté plíce.

Roztomilý Fíček byl miláčkem rodiny. | archiv Miroslava Baranka

Jako na kus žrádla

Na místo mezitím přijela policie. Přivolala ji jedna ze sousedek, která opodál se svou dcerou venčila své psy a celý incident viděla. Dodnes je z toho v šoku.„Vrhli se na něj, jako na kus žrádla,“ řekla Eva D. „Ti psi váží víc, než já s dcerou. Když jsem viděla, v jakém jsou nasazení, bylo jasné, že kdyby se otočili a běželi k nám, byl by ten střet pro někoho z nás fatální,“ dodala s tím, že stejně jako ostatní sousedé má teď strach.

Rodina udělala Fíčkovi na zahradě hrob. | Jana Ulrichová

Celoživotní trauma

Stejně to vidí i Miroslav Baranek. „Když si pomyslím, že tam mohl jít můj syn, nebo nějaké jiné dítě, jak by to asi dopadlo,“ řekl. Zároveň přiznal, že celá rodina má od té doby psychické problémy. „Manželka je na neschopence, má z toho celoživotní trauma, syn je také v háji. Byl to jeho pejsek, dostal ho jako dárek k pátým narozeninám,“ uvedl.

Nešťastná náhoda

Případ teď řeší policie z Obvodního oddělení Odolena Voda. „Zjišťuje, zda došlo k nějakému protiprávnímu jednání, například k poštvání psů,“ řekl mluvčí Pavel Truxa. To ale obě strany odmítají. Podle majitelů psů šlo o nešťastnou náhodu, kdy psi proběhli nedovřenou brankou. Blesk tlapky na místě zastihly majitelku psů Lucii G., o incidentu ale moc mluvit nechtěla. Řekla pouze, že se to stalo poprvé, že jsou z toho všichni nešťastní a mají kvůli tomu psychické potíže.

Tady k napadení došlo, psi vyběhli z nezajištěné brány vlevo. | Jana Ulrichová

Změna zákona?

Miroslav Baranek předal případ právníkovi Tomáši Černému, jehož prostřednictvím chce dosáhnout toho, aby byli psi lépe zabezpečeni, pokud možno za dalším plotem, který by je oddělil od brány. Chce také iniciovat vznik vyhlášky o pohybu psů, kterou, jak zjistila policie, obec vůbec nemá. Advokát Tomáš Černý Blesk tlapkám řekl, že bude usilovat i o změnu zákona tak, aby chov psů těchto a podobných plemen byl u nás regulován, jako je tomu už v některých jiných zemích.

Miroslav Baranek ukázal reportérkám Blesk tlapek fotky Fíčka. | Kateřina Lang

Podnět ke kontrole

Protože manželé G., jejichž psi na Fíčka zaútočili, provozují chovatelskou stanici, rozhodly se Blesk tlapky podat podnět Krajské veterinární správě ke kontrole chovu. Podle lidí z okolí žijí psi na malém prostoru a nejsou dostatečně venčeni ani, jak se teď ukázalo, zajištěni.

Když Blesk tlapky kontaktovaly majitele, byli psi zavřeni v domě. | Kateřina Lang

Odjištěný granát

Psi tosa inu byli vyšlechtěni v Japonsku cíleně na psí zápasy. Ty sice byly v této zemi zrušeny už v roce 1908, dodnes se tajně pořádají a psi tosa inu jsou k tomu nejvíce používáni. Uvádí to sami manželé G. na webových stránkách své chovatelské stanice, které ale po incidentu zrušili. Konstatují tam i to, že „pokud někdo nezvládne výchovu této rasy, je to odjištěný granát“.