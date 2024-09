Míša zažil týrání, byl zřejmě uvázán na drátu. I když má rány na těle, na lidi nezanevřel

Nalezenec Míša (11), zřejmě kříženec knírače, přišel do Psího domova v Řepnici na Litoměřicku ve zbědovaném stavu. Na krku měl ošklivé rány, zřejmě od úvazu. V útulku ho už dali dohromady, teď mu hledají hezký domov na dožití.

O Míšu zřejmě dlouho nikdo nepečoval. „Když k nám přišel, měl zanedbanou srst. Byl tak zadredovaný, že ani nemohl zvednout nožičku,“ řekla provozovatelka útulku Jana Kymrová. Dodala, že když pak Míšu ostříhali, zjistili, že má po těle spoustu jizev. „Měl je pod krkem, na uších, na hřbetě. Myslíme si, že byl týrán, možná byl uvázán někde na nějakém lanku nebo řetězu,“ popsala.

Míša s majitelkou útulku Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Ke starším lidem

I přesto, čím si Míša prošel, na lidi nezanevřel. Je to milý, hodný, klidný a čistotný pes. Na svůj věk je na tom dobře i po zdravotní stránce, pouze hůř slyší a špatně vidí na jedno oko. „Hodil by se nejlépe ke starším lidem, kterým bude skvělým společníkem na gauči u televize, spokojený bude v jejich přítomnosti i na zahrádce a na kratších procházkách někde v parku. Na pohyb není náročný, není to pes na dlouhé túry, stačí mu hodinová vycházka,“ řekla Jana.

Milý, přítulný

Míša se hodí i do rodiny s dětmi. „Je opravdu hodný na všechny lidi, nikomu neublíží, je milý a přítulný,“ popsala Míšovu milou povahu Jana s tím, že jeho nekonfliktnost se týká i jiných psů, nemá s nimi problém. Jak je to s dalšími zvířaty, například s kočkami, nemají v útulku vyzkoušené. Zájemci, kteří by se chtěli Míši ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.

Míša je milý a velmi přátelský pes | Jana Ulrichová

Pomozme s Martou

Chcete pomoci týraným a opuštěným zvířatům a nevíte, jak na to? Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetaví společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Šest set kilogramů kvalitních granulí a konzerv už díky tomu dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený, a další budou následovat. Sbírku najdete zde: