Pufík zůstal po smrti pána sám u opuštěného domu. Zachránila ho sousedka. Najde ještě domov?

Pufík pochází ze Slovenska. Bezprizorním se stal poté, co jeho pán zemřel. Příbuzní o něj neměli zájem, a tak zůstal opuštěný u prázdného domu. „Jediný, komu na něm záleželo, byla starší paní, která s rodinou neměla nic společného. Chodila za dním každý den ráno i večer, nosila mu jídlo a v zimě teplé deky,“ popsala zakladatelka spolku Eliška Vafková. „Starala se o něj zhruba rok. Když onemocněla a neměla už sílu za ním dvakrát denně chodit, poprosila, abychom se ho ujali. I když psy z ciziny neberu, v případě Pufíka jsem udělala výjimku,“ dodala.

Pufík s Eliškou Vafkovou | Jana Ulrichová

Zdravý, kastrovaný

Paní Pufíka na cestu i nachystala. Do dočasné péče přijel s pasem, byl očkovaný, čipovaný, ve spolku podstoupil už jen kastraci. „Je to absolutně zdravé zvíře, nebere žádné léky,“ řekla Eliška s tím, že není proto důvod, aby Pufík dožíval u ní v hospicu. „Jeho věk odhadujeme, může být i mladší, je v plné síle, je relativně akční, užívá si dlouhé vycházky, má rád výlety, tedy to, co na dvoře, kde žil, nepoznal. Může tu být ještě pěkných pár let,“ dodala.

Pufík je zdravý a ještě akční pes, nemusí dožívat v psím hospicu | Jana Ulrichová

Zabírá místo

Spolek proto pro Pufíka hledá domov. „Tady být nemusí, tady zabírá místo někomu potřebnějšímu. I když je mu u nás dobře, má tu všechno, co potřebuje, mohl by mít někde paničku nebo pánečka jen sám pro sebe,“ řekla Eliška s tím, že Pufík je nenáročný, čistotný, nic neničí, zvládne proto být i bytě. Povahou je spíše uzavřený. „Není to typ psa, který vás hned oskáče a oblíže. Je trochu rezervovaný, člověk si k němu musí cestu najít. Když budete trpěliví a nic si nebudete vynucovat, začne vás mít rád. Je to poměrně jemný pes, nepotřebuje cepování,“ popsala Eliška.

Psy nemusí

Jediný problém, který Pufík má, jsou cizí psi. Ty příliš nemusí, a to zejména na vycházkách. „Ve smečce nemá problém, je spíš submisivní, nikoho neřeší. Když ale potká někde venku jiného pejska, není nadšený. Ne, že by ho chtěl zabít, nestojí ale o to se s ním kontaktovat. Na tom je ještě potřeba zapracovat,“ vysvětlila Eliška.

Pufík má výrazné uši, jedno má nahoru, druhé dolů | Jana Ulrichová

Na dvůr už ne

Pufík by se hodil spíše k mladším lidem, aktivnějším, kteří ho zvládnou fyzicky. Potřebuje dost pohybu, není to pes na dvorek k důchodcům. „Takhle žil a nechci, aby se to opakovalo,“ řekla Eliška s tím, že Pufík se nehodí ani k malým dětem, spíše už ke starším, rozumnějším, kteří vědí, jak se k psovi chovat. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 605 711 154 nebo na e-mailové adrese dejtenamsanci@gmail.com

Pufík může žít i v bytě, je hodný, nic neničí | Jana Ulrichová

Pomozme s Martou

Chcete pomoci týraným a opuštěným zvířatům a nevíte, jak na to? Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetaví společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Šest set kilogramů kvalitních granulí a konzerv už díky tomu dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený, a další budou následovat. Sbírku najdete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky