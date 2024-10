Ron se stal nechtěným dědictvím, skončil v útulku. Hledá domov s parťákem a pohybem

O Rona se teď starají v Psím domově v Řepnici na Litoměřicku. Podle majitelky útulku je to pes s velmi příjemnou povahou, jehož jediným problémem je to, že nic neumí. Původní majitel ho necvičil, takže Ron nezná žádné povely. Umí jen aportovat míček.

Ron s dobrovolníkem Jakubem Šiknerem | Jana Ulrichová

Potřebuje parťáka

Nový páníček se bude muset Ronovi hodně věnovat, bude s ním muset pracovat a cvičit ho. „Je to veliký, mohutný, dobře rostlý pes. I když je velice, velice hodný, bude potřebovat někoho zkušeného, nejlépe někoho, kdo psy typu bull už zná,“ řekla majitelka útulku Miluše Maskulanisová. „Potřeboval by pořádného chlapa, kamaráda, se kterým by si padli do oka,“ dodala.

Ron je kříženec staforda | Jana Ulrichová

Hodně pohybu

Ron je čistotný, mohl by proto žít i v bytě. Ovšem za předpokladu, že mu majitel dopřeje dostatek pohybu a vyžití. „Je velice temperamentní, není to pes, kterého zavřete do paneláku a půjdete s ním ráno, v poledne a večer na pět minut ven,“ zdůraznila Maskulanisová s tím, že je to pes pro sportovně založené lidi, kteří by s ním dělali například bull sporty, protože potřebuje neustálou činnost.

Pufík zůstal po smrti pána sám u opuštěného domu. Zachránila ho sousedka. Najde ještě domov?

K malým dětem ne

To, zda by se Ron snesl s jiným psem, je třeba vyzkoušet, v původním domově ale žil ve společnosti staršího německého ovčáka, s kterým vycházel. Rozhodně ho ale v útulku v útulku nedoporučují k malým dětem. „Ne, že by jim ublížil, ale je velký a silný, při hře by je porazil,“ řekla Maskulanisová.

Ron je velmi temperamentní, miluje aporty | Jana Ulrichová

Zdravý, očkovaný

Ron je absolutně zdravý, očkovaný a čipovaný. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.

Ron je mladý, zdravý, statný pes | Jana Ulrichová

S Martou a Markem

Chcete pomoci týraným a opuštěným zvířatům a nevíte, jak na to? Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetaví společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Šest set kilogramů kvalitních granulí a konzerv už díky tomu dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený, a také povodněmi postižené spolky v Ostravě a Albrechticích, a další budou následovat. Sbírku najdete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky