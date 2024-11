Mimi majitel opustil, zlomilo jí to srdce. Zrazená fenka se učí znovu věřit lidem

Co všechno má Mimi za sebou, nikdo neví. Nebylo to ale zřejmě nic hezkého, protože lidí se bála, na každého vyjížděla, oháněla se a kousala. Nebyla socializovaná, zjevně se jí nikdo nevěnoval. „Od lidí z ubytovny jsme se dozvěděli jen to, že zhruba před rokem měla jedno štěně, a že majitel byl cizinec, který odjel do zahraničí, a od té doby se neozývá,“ popsal dočaskář spolku Filip Krejčík, který si Mimi na ubytovně přebíral a nyní ji má u sebe v Říčanech.

Mimi s dočaskářem Filipem Krejčíkem | Jana Ulrichová

Dělá pokroky

Fenka, která nevěděla, čí je, sice Filipa uvítala, při prvním pohlazení ale po něm vyjela. „Dala najevo, že se necítí dobře a že je k ní třeba přistupovat opatrně,“ řekl s tím, že po čtyřech dnech, kdy ji má u sebe, dělá ale Mimi pokroky. Zpočátku se oháněla po lidech i po ostatních psech, které má Filip doma. „Je vidět posun, každým dnem je to lepší. Teď už ani nezavrčí. Na naše psy startovala, dnes už vedle jednoho z nich seděla v klidu, aniž bych ji musel nějak extra korigovat,“ popsal Filip.

Mimi je fena anglického buldoka | Mimi je fena anglického buldoka

Trpělivost, důslednost

O příčinách takovéhoto chování se lze jen dohadovat. „Tohle plemeno obecně špatně snáší změny prostředí. Mohli to zavinit i lidé tím, jak se k ní chovali. Byla zřejmě i bita, tomu by nasvědčovalo to, že se ohání po rukách,“ řekl dočaskář s tím, že to všechno se ale dá trpělivým, laskavým, ale zároveň i důsledným přístupem korigovat.

Kastrace a operace

Mimi teď absolvuje kolečko vyšetření. To prvotní ukázalo, že má zánět močového měchýře, bere proto antibiotika. Čeká ji ještě i kastrace, aby na ní nebylo možné v budoucnu množit, a také operace očního víčka. Musí také trochu zhubnout a nabrat svalovou hmotu. Poté pro ni bude spolek hledat vhodný domov.

Čím si Mimi prošla, nikdo neví | Jana Ulrichová

K dětem ne

Mimi není pes pro každého. Není to mazlík na gauč, není pro začátečníky, rozhodně se nehodí k dětem ani k vetchým seniorům, váží totiž téměř 30 kilogramů a je proto potřeba fyzické zdatnosti k tomu, aby ji člověk zvládnul. Je potřeba s ní pracovat, i když má teď nadváhu, pohyb ji baví, vycházky si užívá, na vodítku chodí dobře.

Mimi má ráda procházky, umí chodit na vodítku | Jana Ulrichová

Stále ve střehu

Novou rodinu bude spolek pro Mimi hledat velmi zodpovědně. „Chtěli bychom pro ni někoho, kdo anglické buldoky zná, zná jejich povahu, umí s nimi pracovat. Bude muset předvídat, bude muset dávat pozor a vnímat její signály, protože na věci a podněty, které nezná, může reagovat negativně a z toho pak může vzniknout problém,“ řekl Filip s tím, že nový domov by měl být už trvalý. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, mohou přímo dočaskáře Filipa telefonicky na čísle 603 271 118.