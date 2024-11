Další porce krmení pro útulky: 900 kilogramů granulí a konzerv díky štědrosti čtenářů Blesku!

Ve sbírce, do které přispívají čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek, se nashromáždilo přes 2 miliony korun. Krmení díky tomu už dostaly už 4 útulky včetně těch, které postihly ničivé povodně. Nyní Blesk tlapky dovezly další várku do Útulku Jimlín a Doggolandu na Lounsku a do Psího domova v Řepnici na Litoměřicku.

Krmení si převzali zástupci útulku, vpravo vedoucí útulku David Kubalík, vlevo dobrovolnice Radka Engie | Jana Ulrichová

Kvalita je důležitá

Obdarované útulky ocenily vysokou kvalitu krmiva, i možnost zvolit si složení zásilky. Všechny tři útulky pečují i o opuštěné kočičky, dostaly proto granule, konzervy, kapsičky a podestýlky i pro ně. „Děkujeme za takhle velký dar. Takové množství krmiva nám vydrží dlouho, protože momentálně tu máme jen 18 pejsků a 16 kočiček,“ řekl vedoucí Útulku Jimlín David Kubalík. Zdůraznil zároveň, jak je kvalitní krmivo pro zvířata v útulcích důležité. „Plno pejsků sem přichází proto, že se podle čipu nenašel majitel. Už to naznačuje, že o ně nebylo dobře pečováno. Takoví psi byli většinou krmeni různými zbytky a mají proto zničené zažívání. Kvalitní strava jim pomáhá vrátit se do normálu,“ řekl.

Zásilku v Doggolandu si hned zkontrolovali tamní svěřenci | Jana Ulrichová

Domácí péče

Další paletu krmení podle vlastního výběru dostal spolek Doggoland, který funguje na bázi dočasných péčí. “To znamená, že pejsky i kočičky máme v domácím prostředí a můžeme se jim individuálně věnovat. Momentálně máme přes 20 kočiček a 12 pejsků,“ řekla předsedkyně spolku Daniela Jana Vondráková. Spolek, který funguje tři roky, nedá na značku Marp dopustit. “Je to krmení, které vyhovuje většině pejsků. Díky tomuto daru máme krmení na několik měsíců, za což mockrát děkujeme,“ řekla.

Poděkování všem

Spokojeni byli i v Psím domově v Řepnici, který patří k nejstarším soukromým útulkům v Česku, funguje už přes 30 let. Blesk tlapky s ním spolupracují od svého začátku. „Je toho opravdu hodně, jsme za to vděční. Pro zvířata na zimu je důležité, aby měla kvalitní krmení. Vždycky říkám lidem, ať koupí raději jeden pytel kvalitního krmení, než pět pytlů aušusu,“ řekla Miluše Maskulanisová zakladatelka útulku, kde se teď starají od 18 psů a 12 koček. „Je to velkorysý dar, protože jsme si mohli vybrat, kolik čeho chceme. Moc za to všem děkujeme,“ dodala.

Dar přišla v Řepnici zkontrolovat kočičí babička Minda | Jana Ulrichová

Pomoc s Martou a Markem

Sbírka pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio, stále pokračuje. Peníze z ní přetavuje společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek osobně rozváží do útulků. Po 300 kilogramech krmení už v minulosti dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený, a také povodněmi postižené spolky v Ostravě a Albrechticích, a další budou následovat. Sbírku můžete podpořit ZDE.

Tuláček | Jana Ulrichová

Čekají na domov

Tuláček (asi 3), Útulek Jimlín – třínohý Tuláček čeká na nový domov už více než rok. Není to pes pro začátečníky, potřebuje správné vedení, ne lítost. Zpočátku je přátelský, jakmile se ale trochu rozkouká, začíná se u něj projevovat dominance. Noví majitelé mu budou muset nastavit pravidla a vymezit hranice. Zvládne půlhodinovou vycházku, bude dobrým společníkem i na výletech, hlavně potřebuje zaměstnat hlavu. V nové rodině by měl být psím jedináčkem. Kontakt pro zájemce o adopci 604 451 258.

Ája | Jana Ulrichová

Ája (7 až 8), Doggoland Dobroměřice – Áju si ze Slovenska z nedobrých podmínek adoptovala paní, která Doggoland od počátku podporovala. Bohužel zemřela, Ája se proto ocitla v péči spolku. S ohledem na ošklivou minulost potřebuje jemné zacházení, trpělivost a moře lásky. Je mazlivá, chodí hezky na vodítku, samotu a hygienu zvládá na jedničku. Potřebuje klidnou rodinu žijící v domečku se zahradou a své místo na gauči. Kontakt pro zájemce o adopci 739 071 777.

Jack | Jana Ulrichová

Jack (2), Psí domov Řepnice - Jack (2) je mladý, krásný a zdravý rotvajler, který se ocitl v útulku poté, co se už o něj jeho pán nemohl ze zdravotních důvodů dál starat. Našel sice nový domov, z toho jej ale útulek odebere zpět. Nový majitel totiž navzdory tomu, co sliboval, uvázal Jacka v kotci na řetěz. Po odebrání bude hledat nový, zodpovědnější domov. Potřebuje k sobě člověka, který má zkušenosti s velkými psy a zvládne ho i fyzicky. I když je Jack kliďas, do rodiny s příliš malými dětmi se nehodí, protože by je mohl porazit. Umí základní povely. Kontakt pro zájemce o adopci 602 893 442.