Nové štěně v rodině: Potřebuje nejen lásku, péči a řádnou výchovu, ale i kvalitní krmení

Pokud se rozhodnete pro pořízení mazlíčka, měli byste si pečlivě vybrat plemeno, které bude vyhovovat vašemu životnímu stylu a možnostem. Je třeba si uvědomit, že každé plemeno má své specifické potřeby a chování. Pokud máte malý byt, nebude se v něm velké aktivní plemeno psa zřejmě cítit dobře. Máte-li malé děti, měli byste zvolit plemeno, které je charakteristické svou trpělivostí. Každé štěně bude potřebovat dostatek pohybu, stimulace a také čas na přizpůsobení se novému prostředí. Důležité je také připravit domov, schovat věci, které by štěně mohlo zničit, a domluvit si pravidelnou veterinární péči.

Štěně potřebuje kvalitní krmení | Mountfield

Fenka nebo pes?

Každé pohlaví má to své, je to věc osobní volby. Psi dominují svojí mohutnější postavou, větším vzrůstem a obvykle také tvrdohlavým a prudším jednáním. Díky pevnějšímu nervovému systému zvládají ale náročnější situace, což je dobré při výcviku. Pes si dokáže uchovat v paměti jednotlivé cviky daleko pečlivěji než fena. Fenky jsou oproti pejskům přítulnější, milejší a ochotnější k práci, jelikož je pro ně přirozené podřizovat se. Dokážou respektovat autoritu více osob včetně dětí. Zpravidla bývají menšího vzrůstu s nižší hmotností.

Na krmivu záleží

Při příchodu nového čtyřnohého člena domácnosti je třeba připravit také zásobu kvalitního krmiva. „Štěně potřebuje dostatek živin pro správný růst a vývoj. Naše krmivo, u kterého dbáme na co nejvyšší kvalitu a suroviny na jeho výrobu, odebírané výhradně z českých farem a od tuzemských dodavatelů, poskytuje vše, co malý chlupáč potřebuje pro zdravý a aktivní život,“ uvedl Radek Hanzlík, produktový manažer společnosti Mountfield s tím, že pokud si přivezete domů štěně, které je od chovatele zvyklé na jinou značku krmiva, mělo by si na nové granule zvykat kvůli přizpůsobení zažívacího traktu postupně. Do původních granulí by se nové měly přimíchávat postupně, první den stačí přidat 1/7 nových a pak poměr postupně navyšovat.

Příchod štěněte do rodiny přináší velkou radost, ale i starosti | Miloš Jaroš

Ochotně poradí

V nabídce Mountfieldu naleznete specifickou stravu pro štěňata, aktivní psy, starší psy, ale i psy velkých či malých plemen, březí fenky, kastrované kočky, venkovní kočky, koťata i kočky žijící v domácnosti. S výběrem kvalitního a správného krmiva vám tamní pracovníci rádi pomůžou. Stačí se v kterékoli prodejně Mountfield informovat u odborných prodejních techniků.

Víte, že …

… podle průzkumu z letošního roku má doma psa nebo kočku téměř polovina rodin, což je zhruba 4,7 milionu domácností? V přepočtu na počet obyvatel tak patří Češi mezi největší chovatele domácích mazlíčků v celé Evropě.