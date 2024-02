Hladové, zanedbané, psychicky zlomené. Majitel své dogy týral, přesto se jich nechtěl vzdát

Řízení, na jehož konci propadly obě majestátní dogy státu, se vleklo. Jejich původní majitel, Němec žijící trvale na Chomutovsku, se jich nechtěl vzdát, proti rozhodnutí o odebrání se opakovaně odvolával. O psy se přitom nestaral. „Nacházeli se v malých místnostech plných výkalů a špíny, nebyli pravidelně venčení,“ řekla zástupkyně útulku Iveta Danišová s tím, že o kvalitním krmení a veterinární péči se jim mohlo jen zdát.

Anoushka a Winston s Ivetou Danišovou a provozovatelem útulku Davidem Kubalíkem | Jana Ulrichová

Nulová péče

Teď, po dvou letech, padlo konečné rozhodnutí, díky kterému jsou oba psi volní a mohou odejít do nových domovů. V útulku je dali za tu dobu dohromady, dostali je do skvělé kondice a vychovali je. Nebylo to ale jednoduché. „Ze začátku měli velké průjmy. U Winstona, který byl v té době roční, jsme řešili kloubní problémy, obávali jsme se křivice. Dostávají speciální stravu, hypoalergenní granule, a to několikrát denně. Protože hladověli, musíme jim dávat krmení do protihltacích misek,“ řekla Iveta.

Winston je krásný mohutný pes zbarvení harlekýn s průkazem původu | Jana Ulrichová

Třetí nepřežila

Úřady původně odebrali majiteli tři dogy, nejmenší fenka ale na následky dlouhodobého strádání uhynula. „Byla zlomená, byla na tom opravdu hodně špatně psychicky. Bohužel se jí stala osudnou torze, tedy přetočení žaludku,“ řekla Iveta s tím, že Anoushka a Winston jsou už naštěstí v naprostém pořádku, jsou kastrovaní, aby na nich budoucí majitelé nemohli množit, připravení začít nový život.

Anoushka je na svůj věk velmi čilá | Jana Ulrichová

Jen pro zkušené

Obě dogy jsou temperamentní, veselé a hravé. Protože jsou na sebe zvyklé, bylo by skvělé, kdyby našly společný domov, není to ale podmínkou. „Ideální by pro ně byl dům se zahradou a hlavně zkušení majitelé, lidé, kteří dogám rozumí, ví, jak to mají nastavené v hlavě, a vědí také, jak o ně pečovat a jakou potřebují výživu, protože jsou citlivé na zažívání,“ řekla Iveta.

K slepicím ne

Anoushka i Winston jsou dobře venčitelní, umí ale také pořádně zatáhnout na vodítku, když je něco zaujme, proto je nutné, aby je budoucí majitelé dokázali zvládnout i fyzicky. Nehodí se k domácím zvířatům, protože mají lovecké pudy. Kočky prohání, slepice zakusují, o čemž se už v útulku sami přesvědčili. Winston navíc nemá stoprocentní hygienické návyky, na tom budou muset ještě noví majitelé zapracovat.

Obě dogy jsou velmi hravé | Jana Ulrichová

Čas a trpělivost

Během doby, kterou Anoushka a Winston prožili v útulku, na všechno předchozí trápení zapomněli. „Jsou hraví, jsou tu spokojení. Tady je to pro ně top. Neví, že je může čekat ještě něco lepšího,“ řekla Iveta s tím, že na novou rodinu si budou zřejmě hůře zvykat. „Od budoucích majitelů to bude chtít určitě více návštěv tady v útulku a doma pak budou muset být trpěliví a dám jim čas. Pokud to dodrží, získají v nich oddané, mazlivé a hravé společníky,“ dodala.

Na zimu dostaly obě dogy slušivé bundy | Jana Ulrichová

Zájemci, volejte

Zájemci, kteří by se chtěli Anoushky, Winstona nebo obou ujmout, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258.