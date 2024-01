Rodina z Vlasatic už znovu množí psy, o předchozích 58 se postaraly spolky. Obec to netrápí

Zástupkyně obce tehdy přislíbila, že dohlédne na to, aby pes, kterého si Škrabanovi ponechali, byl vykastrován a aby dál zvířata nehromadili a nemnožili. Nic z toho se ale nestalo. Škrabanovi psa nevykastrovali, loni si k němu vzali fenu po zemřelém sousedovi a nyní už mají v domě opět štěňata. Zástupcům obce je to ale, zdá se, jedno.

Majitelka psů Helena Škrabanová | Jana Ulrichová

Kastraci prý neslíbili

Pracovnice obecního úřadu Iva Nováková, která u odběru 58 psů v listopadu 2022 byla, popřela, že by obec přislíbila zajistit nebo alespoň dohlédnout na kastraci psa, který u Škrabanových zůstal. „Takhle to tam určitě řečeno nebylo,“ řekla. Zároveň přiznala, že ani neví, kolik psů si Škrabanovi vlastně ponechali.

Pracovnice obecního úřadu Iva Nováková byla v listopadu 2022 u toho, když zvířecí záchranáři odvezli z domu Škrabanových 58 psů. Tehdy jim domlouvala, moc platné to ale nebylo | Jana Ulrichová

Štěňata rozdávají

Zástupce obce neznepokojilo ani to, že si k nevykastrovanému psovi vzali fenu a že opět množí. „Byli jsme tam s panem starostou před Vánoci na kontrole. Viděli jsme, že paní Škrabanová bude ta štěňata udávat. Víme o lidech, kteří si některá ta štěňátka vzali už během Vánoc,“ řekla, jako by to bylo v pořádku, jakoby tím bylo vše vyřešeno.

Nějak to prý vyřeší

Když se reportérky zeptaly, zda se neobávají, že za rok, za dva budou řešit opět plný barák nezvládnutých psů, odpověděla: „My jsme paní Škrabanové řekli s panem starostou, že tam přijdeme na kontrolu, a pokud se nic nezmění, budeme určitým způsobem nějak jednat.“ Na dotaz jak, zareagovala: „Nevím, podle situace, rozhodne se to prostě podle té situace.“

Záchranáři v roce 2022 odvezli od Škrabanových do osmi spolků a útulků 58 psů | Jana Ulrichová

Jedno si nechají

Problém si nepřipouští ani Škrabanovi, kterým se zatím podařilo darovat jen dvě štěňata. Zbylá zůstávají u nich, Helena Škrabanová přitom Blesk tlapkám na rovinu přiznala, že jedno ze štěňat si chtějí nechat. Během krátké doby tak hrozí další příbuzenské krytí, další množení, další štěňata.

Teď mají Škrabanovi zas nová štěňata, tohodle se ujala jedna z jejich sousedek | Jana Ulrichová

Nezaplatili ani korunu

Obec množení psů Škrabanových zjevně netrápí, chová se, jakoby předešlý problém, který začal také jednou fenou, neexistoval. Spokojila se s vědomím, že zatím v domě padesát psů není. Nic nedělá, jen vyčkává. Možná je tak laxní i proto že předchozí odběr, péči a léčbu 58 odebraných psů zorganizovali a do poslední koruny zaplatili zvířecí záchranáři ze svých účtů. Obec to tehdy nestálo ani korunu.