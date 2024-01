Namnožili 58 psů, útulky stála péče půl milionu. Slibovali polepšení, ale… Zase mají štěňata!

Padesát osm psů odvezli v listopadu 2022 zvířecí záchranáři z domu Škrabanových ve Vlasaticích na Brněnsku. Matka se synem je tam během pár let namnožili, a když už je nezvládali, darovali je. Tvrdili tehdy, že se poučili. Ukázalo se ale, že zvířata množí dál.

Škrabanovi si před lety vzali ke svým dvěma psům fenku, kterou jim údajně kdosi hodil přes plot. Během krátké doby měli dům plný psů a různě starých štěňat, všechny bez čipů a očkování. Když pochopili, že péče o ně je nad jejich síly, rozhodli se je darovat. „Byla chyba, že jsme fenku nenechali hned vykastrovat. Tam ten problém začal,“ přiznal tehdy David Škraban s tím, že psa Mikyna, kterého si ponechali, už nechá vykastrovat.

Helena Škrabanová si neuvědomuje, že si pořízením feny zadělávají na další problém. Ten předešlý za ně vyřešili a zaplatili zvířecí záchranáři | Jana Ulrichová

Fenka po zemřelém

Odebraná zvířata putovala do osmi útulků a záchranných spolků. Péče o ně vyšla na více než půl miliónu korun. Šrabanovi, za které tak problém vyřešili a zaplatili zvířecí záchranáři, se ale nepoučili. Psa vykastrovat nenechali a navíc si do roka pořídili fenu, která jim loni porodila pět štěňat. S Blesk tlapkami, které se za nimi spolu se zvířecími záchranáři znovu rozjely, nechtěli Škrabanovi mluvit. Helena Škrabanová, kterou reportérky náhodou potkaly na ulici, se ale nakonec rozhovořila. Přiznala, že si vzali fenku po zemřelém sousedovi, která prý už ale byla v té době březí.

Štěňata v šuplíku, pes v hromadě pneumatik. Záchranáři z rodinného domu vynesli 58 zvířat

Nechají si psa

Podle Heleny Škrabanové mají nyní doma pět psů, dospělého psa a fenu a tři štěňata. Dvě štěňata už darovali sousedům, jedno z nich reportérky viděly. „Ťapinku necháme vykastrovat, už jsem tam byla to domluvit, ale řekli mi, že musíme osm týdnů počkat,“ tvrdila Helena Škrabanová s tím, že ze štěňat si chtějí nechat jen jednoho pejska. To, že dělají něco špatně a že si dalším množením zadělávají na pořád problém, nepřipustila. Když jí zvířecí záchranářka Kateřina Ondičová na místě nabídla, že jí matku štěňat nechá vykastrovat, odmítla to s tím, že si kastraci zajistí sama. „Už jsem domluvená, že pak potvrzení donesu starostovi,“ řekla, naskočila na kolo a ujela.

Sousedka ukázala reportérkám štěně, které si nově vzala od Škrabanových | Jana Ulrichová

Podnět ke kontrole

Pracovnice obecního úřadu Iva Nováková, která u předešlého odběru zvířat byla, řekla, že před Vánoci byli se starostou u Šrabanových na kontrole. Štěňata viděli, spokojili se ale s tím, že jim Škrabanovi řekli, že je udají. Kastraci, na kterou slíbili dohlédnout, neřešili. „Půjdeme tam na kontrolu znovu, pokud se nic nezmění, budeme nějak jednat,“ řekla neurčitě. Blesk tlapky se proto rozhodly podat podnět ke kontrole Krajské veterinární správě.