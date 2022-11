Štěňata v šuplíku, pes v hromadě pneumatik. Záchranáři z rodinného domu vynesli 58 zvířat

Majitelé, matka se synem, původně mluvili o 15 až 20 psech. Na místě se ale ukázalo, že jich mají mnohem více. Zbavit se chtěli ale jen některých, část psů proto porůznu poschovávali po domě a na dvoře. „Vytahovali jsme je ze šuplíku, schovávali je před námi do pneumatik, do skříní, za zasedačku. Něco takového jsem dlouho neviděla,“ řekla organizátorka akce, dlouholetá záchranářka Kateřina Ondičová.

Majitelé psů Daniel Škraban a jeho matka Helena psy postupně vynášeli z domu a předávali je zvířecím záchranářům | Jana Ulrichová

Tři Maxíci

Záchranáři chtěli odvézt všechny psy, protože bylo jasné, že pokud by majitelům část ponechali, situace by se během krátké doby opakovala. „Nepochybuji o tom, že své psy milovali, nic ale neudělali proto, aby se jim nemnožili,“ řekla Kateřina Ondičová s tím, že psi nebyli čipovaní, očkovaní ani odčervení. Rodina si pletla i jejich jména. „Třikrát nám dali Maxíka, čtyřikrát Leontýnku,“ popsala.

V domě bylo velké množství různě starých štěňat, majitelé měli problém je přiřadit ke správným fenám | Jana Ulrichová

Zmatek se štěňaty

V domě bylo také velké množství různě starých štěňat. Majitelé je schovávali s tím, že si je nechají, jejich matky ale vydali. Když pak záchranáři štěňata v domě našli, majitelé je neuměli přiřadit ke správným matkám.

Stařeček pan Panožník (21) žil s psími parťáky v domě plném odpadků. Majitelé se jich vzdali

Smutek i úleva

Odchod psů majitelé oplakali. „Měli jsme jen dva pejsky. Pak nám ale někdo hodil na dvůr fenku, a my si ji nechali. Byla chyba, že jsme ji nenechali hned vykastrovat. Tam ten problém začal,“ řekl David Škraban. Na dotaz proč mluvili o dvaceti psech, když jich mají šedesát, řekl: „Styděli jsme se. Mám je všechny rád, ale vím, že jim nedám to, co potřebují. Vlastně se nám ulevilo,“ přiznal.

Majitelé nad psy plakali, zároveň ale přiznali, že se jim velmi uleví | Jana Ulrichová

Zůstal Mikyn

Majitelé ale bez zvířat nezůstali. Po dohodě se záchranáři a zástupci obce si ponechali jednoho ze svých původních psů, Mikyna, kterého jim obec přislíbila nechat na své náklady vykastrovat. Odebrané psy, kterých bylo nakonec 58, si mezi sebe rozdělilo 8 záchranných spolků a útulků. Všechny čeká veterinární ošetření, čipování, očkování a socializace, pak budou moci hledat nové domovy. Budou do nich moci odejít okamžitě, protože majitelé se jich vzdali a na všechny podepsali darovací smlouvy.

Záchranáři pak psy rozvezli do jednotlivých spolků a útulků. Čekala je veterinární prohlídka, koupání, odblešení a odčervení | Jana Ulrichová

Kam přispět

Veškeré náklady na péči o darované psy hradí spolky a útulky ze svých transparentních účtů. Zájemci jim mohou na ně přispět libovolnou částkou.

Dočasky DeDe (10 psů) - 2500978266/2010

Bouda Budka (4 psi) – 2101623097/2010

Mazlíci v nouzi (8 psů) - 2801448891 /2010

Čivavy a jiná zvířata v nouzi (2 psi) - 2502185016/2010

Dejte nám šanci (3 psi) - 2901155228/2010

Pes nejvěrnější přítel (25 psů) - 222666000/2010

For Dogs (4 psi) - 3500035000/2010

Voříškov (2 psi) - 2500648929/2010