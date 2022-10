Koně živoří v chátrajícím arboretu. Marušku zachránily aktivistky, po majiteli jdou úřady

Na podvyživenou kobylku začaly poukazovat místní aktivistky, z nichž jedna se rozhodla ji od majitele odkoupit. „Prodal mi ji za sto korun plus DPH. Smlouvu jsme ale nestihli podepsat, když na to mělo dojít, začal se vymlouvat. Tvrdil, že ji prodal pod nátlakem,“ řekla Tina Böhmová. Maruška byla v té době v hrozném stavu. „Byla vyhublá na kost, měla odřenou hlavu, na nohou měla podlomy způsobené nedostatečnou péčí o kopyta, a v pořádku neměla ani zuby,“ popsala.

Aktivisty Tina Böhmová a Kristýna Hezinová s Maruškou | Jana Ulrichová

Už přibírá

Dnes už vypadá Maruška mnohem lépe, i když z ní stále ještě viditelně vystupují kosti. Stará se o ni Kristýna Hezinová, u níž je dočasně ustájena. „Když jsem ji viděla poprvé, chtělo se mi brečet. Znám ji od jejích sedmi let, jezdila jsem jí, protože jsem byla u jejího majitele dříve zaměstnaná,“ řekla s tím, že teď Marušku vyvádí obden ven, čistí jí, ošetřuje podlomy a hlavně pomalu, každé dvě hodiny, ji krmí. „Dostává granule, oves, seno, trávu,“ řekla.

Teď už je na tom Maruška lépe | Jana Ulrichová

Bez krmení a veteriny

Většina ostatních koní na tom není podle aktivistek tak zle. Žijí v 7hektarovém arboretu, které teď ale chátrá a zarůstá plevelem. Inspektoři zatím viděli jen zuboženou Marušku. „U této podvyživené klisny bylo konstatováno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „To spočívalo v omezování její výživy, ve stádu jí ostatní koně nepustili ke krmení. Chovatel dále nezajistil její vyšetření a ošetření veterinárním lékařem,“ dodal Majer s tím, že to udělal až poté, co na stav kobylky začala poukazovat veřejnost.

Další kontroly

Koně v arboretu žijí divoce, a tak se také mezi sebou i kříží, což se veterinárním inspektorům také nelíbí. „V současné době je již stanoven další termín kontroly, v němž bude chovatel povinen koně shromáždit v takovém prostoru, kde je bude možné všechny prohlédnout a individuálně posoudit. Kontrolu u chovatele provede i Česká plemenářská inspekce,“ dodal Majer.

To, že byla vyhublá a zanedbaná, je ale stále ještě na Marušce patrné | Jana Ulrichová

Chovatel se brání

Reportérky Blesk tlapek kontaktovaly i majitele koní Lubomíra Černého. Doma nebyl, zastihly ho ale na telefonu. Žádné pochybení si nepřipouští. „Nemám se za co stydět. Zestárla mi kobyla. Uklidil jsem ji do boxu, kde má lepší prostředí, bokem mám i jednoho valacha, který je starší, je mu 24 let. Je bokem, aby si to, co dostane, v klidu sežral, aby mu to neužíral žádný jiný kůň. Na zimu mu zajišťuju taky teplý box,“ řekl. „Uvědomte si, že mám asi třicet koní a starám se o ně. Mám je pro sebe pro radost, nedělám to pro peníze,“ dodal.

Podle aktivistek na tom není dobře ani tato kobylka | Jana Ulrichová

Vyvázne s pokutou?

Případ teď budou řešit také úředníci. Pracovníci Krajské veterinární správy podají kvůli porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání podnět odboru životního prostředí. Majitele koní čeká správní řízení a zřejmě i pokuta.