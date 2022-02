Ivan Králíček se k ohavnému činu přiznal. U soudu uvedl, že fenku odvedl na pole, dal jí napít alkoholu a pak jí zasadil několik ran mačetou. Když přestala naříkat, odtáhl ji do křoví, zaházel ji větvemi a odešel.

Molly jakoby očima žalovala | Jana Ulrichová

Přežila jen zázrakem

Fenku s hlubokými ranami na krku a hrudníku a s naseklou lopatkou naštěstí objevili kolemjdoucí. Díky nim a následné péči, kterou jí věnovali v útulku Naděje pro čtyři packy, přežila, zotavila se a našla i nový domov. Její bezcitný majitel skončil před soudem.

Takto Molly vypadala poté, co se jí její majitel pokusil zabít mačetou. Na těle měla několik sečných ran | Jana Ulrichová

Zmírnění trestu

Okresní soud v Benešově vyměřil loni Ivanovi Králíčkovi za týrání zvířat rok ve věznici s ostrahou. Na 6 let mu také zakázal chovat zvířata. Mladíkovi se to ale nelíbilo, odvolal a uspěl. Odvolací soud původní trest zrušil a Králíčkovi dal pouze podmínku, rok se zkušební dobou v trvání pěti let. Zákaz chovu zvířat mu ponechal.

Vězení si nezaslouží?

Podle odvolacího soudu si tyran vězení nezaslouží. „Trest nejpřísnější, tedy nepodmíněný trest odnětí svobody, je třeba, i přes zavrženíhodnost jednání obžalovaného, stále ještě vnímat jako trest nepřiměřeně přísný,“ uvedl doslova předseda odvolacího senátu Roman Lada v odůvodnění rozsudku.

I přes peklo, které prožila, k lidem neztratila důvěru | Jana Ulrichová

Měl jít sedět

Zmírnění trestu zaskočilo ochránce zvířat včetně europoslance Jiřího Pospíšila, který v tomto případu podával trestní oznámení. „Jsem mimořádně zklamaný, že některé soudy neberou v potaz to, že zákonodárci zpřísnili trestní zákoník a jasně řekli, že za týrání zvířete mají být ukládány tvrdší sankce,“ řekl Blesk tlapkám s tím, že i krátký pobyt za mřížemi by měl v takovýchto případech větší efekt, než pouhá podmínka. „Jsem přesvědčený, že pachatelé té nejbrutálnější násilně činnosti vůči zvířatům, by si měli jít reálně alespoň na chvíli sednout,“ dodal.