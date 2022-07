Zpět

na

Hadi, hlodavci a pavouci – to čekalo na policisty, kteří otevřeli z obav o jeho nájemníka jeden z bytů v Havířově. Mladík (25) ale nebyl v nesnázích, za to nyní je v pořádném průšvihu. Zvířata choval v naprosto nevyhovujících podmínkách, hrozí mu za to až pět let vězení.