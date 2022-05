„Nejsme autory střihového videa, poslal nám ho neznámý autor, který zachytil chování zaměstnanců jatek hned v několika ročních obdobích. Je tak zřejmé, že se nejedná o nijak výjimečnou situaci,“ uvedl o zhruba pětiminutovém videu Lukáš Vincour ze spolku Zvířata nejíme.



Šlapou zvířatům po hlavě

Záběry to jsou opravdu děsivé. Zaměstnanci jatek při vykládce z nákladních aut do prasat či krav kopou, dávají jim elektrošoky, prasata vypadávají z auta na rampu a jeden ze zaměstnanců radí druhému, jak má seleti šlápnout na hlavu. délka: 04:38.96 Video Video se připravuje ... Na jatkách v Hraběticích měli týrat zvířata. Zabývá se tím veterinární správa. spolek Zvířata nejíme

„Zacházení se zvířaty a chování personálu zachyceného na videu je v příkrém rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům,“ uvedl mluvčí SVS Petr Majer. Osoby zachycené na videu podle něj jednoznačně porušily zákon na ochranu zvířat proti týrání.



Prý staré záběry

„SVS proto v nejbližších dnech podá podnět k zahájení správního řízení s provozovatelem ve věci porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vzhledem k závažnosti porušení zvažuje SVS případné podání trestního oznámení pro trestný čin týrání zvířat,“ dodal Majer.

Pracovník jatek, který se do telefonu odmítl představit, řekl, že jde o dva roky staré záběry, vše je vyřešené a víc k tomu nemá co říct a poté hovor ukončil. Aktivisté jeho tvrzení nicméně moc nevěří a v pondělí ráno před jatkami demonstrovali.



Chtějí kamery všude

Na místě byla i policie, ale zasahovat nemusela a jen akci monitorovala. „Po deváté hodině se účastníci rozcházeli, na místě jich bylo 22. Názor vyjádřili pokojnou formou bez narušení veřejného pořádku,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.