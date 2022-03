Více než rok trvalo vyšetřování otřesného případu týrání psů v chovatelské stanici v Malesicích na Plzeňsku. Zvířecí záchranáři tam zasáhli loni v lednu poté, co majitelka psů skončila v nemocnici. To, co viděli, je šokovalo. Němečtí ovčáci s průkazem původu tam žili ve výkalech, hladoví, nemocní a vážně zranění. Pět jich uhynulo.V případu teď padlo obvinění.