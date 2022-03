Saryk byl odchycen poté, co se potuloval bezcílně po Žatci. Více než rok strávil v útulku v Jimlíně, za celou tu dobu ale nikomu nepadl do oka. „Je to zřejmě kvůli jeho věku, lidé se bojí, že už je starý. On je přitom velice aktivní, hravý a společenský. Má rád společnost lidí, vyhledává je,“ řekla dobrovolnice Šárka Ondryášová.

Saryk miluje svou dočasnou opatrovatelku Martu | Jana Ulrichová

Uvítá děti i feny

Saryk má rád i děti, avšak protože je akční a váží 32,5 kilogramu, doporučují ho jeho dočasní opatrovatelé spíše k větším dětem, které hned tak neporazí. Uvítal by i psí kamarádku.

Přeskočí plot

Saryk by se nejvíce hodil k rodinnému domku. „Pozemek by tam měl být ale dobře zabezpečený, protože dokáže přeskočit nebo přelézt plot,“ řekla paní Šárka. Dodala, že by mohl být i v bytě, to ale jen pokud by s ním byl někdo většinu času doma a věnoval by mu dostatek času. „Potřebuje pozornost, dlouhé procházky, vyžití, protože je opravdu aktivní,“ dodala.

Saryk je krásný pes, na svůj věk rozhodně nevypadá | Jana Ulrichová

Chce společnost

Případní zájemci, kteří by se chtěli Saryka ujmout, musí počítat s tím, že nechce být sám. Samoty už si užil dost v útulkovém kotci, udělá proto vše, jen aby mohl být svému pánovi nablízku. „Když není majitel v dohledu, může poplakávat nebo poštěkávat a snažit se za ním utéct,“ popsala paní Šárka. Dodala, že Saryk má sice stoprocentní hygienické návyky, než si ale v novém prostředí zvykne, značkuje.

Saryk je akční, má rád pohyb, jeho věk by mu nikdo nehádal | Jana Ulrichová

Zdravý a akční

I když je Saryk už psí senior, na svůj věk rozhodně nevypadá. Je zdravý, krevní testy má v pořádku, nemá ani žádný problém se zadníma nohama, což starší ovčáci často mívají. Podle dobrovolníků, kteří se o něj starají, má před sebou ještě kus života, nový domov si proto zaslouží. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258.