Jana Thuriová chová sibiřské kočky a jejich příbuzné něvské maškarády v party stanech v lesíku v Dubči. Část jich má v mobilhome, kde sama žije, bez tekoucí vody a elektřiny, což veterinární inspektoři označili za naprosto nevhodné.

Takhle to vypadá v chovatelské stanici, jejíž provozovatelka si účtuje 9 až 18 tisíc korun za kočku | Jana Ulrichová

Bez živnosti, bez daní

Kočky inzeruje jako zvířata s průkazem původu, ten pak ale často kupujícím vůbec nedodá. Prodává je za 9 až 18 tisíc korun, a to přesto, že má živnost na chov zvířat a jejich výcvik do roku 2023 pozastavenou. „Prodává je potutelným způsobem, bez odvodu daní. Byla jsem u ní jako zájemkyně o kotě, v pořádku nebyla ani kupní smlouva, kterou jsem dostala do ruky,“ řekla Alžběta Poláková Šmídová, která na podivný chov koček upozornila veterinární správu i Blesk tlapky.

Takhle to vypadá v chovatelské stanici, jejíž provozovatelka si účtuje 9 až 18 tisíc korun za kočku | Jana Ulrichová

Prodává i kastráty

Chovatelka přitom prodává i zvířata, která nejsou určena k dalšímu chovu. Za tisícové částky nabízí i křížence nebo kastráty. „Prodává kočky bezzubé, nemocné, staré, a také kastráty, což je ve světě slušných chovatelů naprosto zapovězené, kastráti se vždy darují,“ řekla paní Alžběta, která chovatelku sleduje už delší dobu a ví, kde všude měla už problémy.

Stěhuje se po Praze

Podle dostupných informací provozovala Jana Thuriová svou chovatelskou stanici na různých adresách v Praze, mimo jiné i v bytě v Praze 10, odtud byla vystěhována. „Splachovala tam stelivo a výkaly do kanalizace, takže tam poškodila celý kanalizační systém. Potom byla nucena pronajmout si v Nuslích komerční prostory. I tam se ale vyskytly problémy, takže byla opět vystěhována,“ popsala Alžběta Poláková Šmídová.

Některé kočky se volně pohybují v oploceném lesíku | Jana Ulrichová

Sledují ji roky

To potvrdil i mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček, podle kterého sledují veterinární inspektoři problémovou chovatelku už od roku 2018. Teď žena s šedesáti kočkami žije v lesíku v Dubči v mobilním domku a párty stanech. Veterináři doporučili úředníkům odboru životního prostředí Městské části Praha 15, aby jí všechny kočky odebrali a umístili je do náhradní péče.

V době návštěvy reportérek byl ale tento domek prázdný, odstavený na okraji pozemku | Jana Ulrichová

Úředníci mlčí

Zda k odběru zvířat skutečně dojde, ale není zatím jasné. Odbor životního prostředí teprve tento týden zahájil s chovatelkou správní řízení. Podrobnosti, včetně toho, zda zvířata skutečně odeberou, nechtěla ale jeho vedoucí Zuzana Venclíková Blesk tlapkám říci.