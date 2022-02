„Zůstaly mi ještě nějaké peníze. Cestovat se letos nikam nechystám a neumírám hlady. Rozhodla jsem se proto, že než peníze nechat státu, tak je raději věnuji na pomoc kočkám v útulcích,“ řekla čiperná seniorka.



Policejní kocour

Stařenka, která čte výhradně Blesk, se doma sama stará o jednoho kocoura. „Mám ho z policejního útulku. Je to takový splašenec. Pořád se někam schovává,“ dodala se smíchem Hirschová.

V pondělí ji navštívila Lenka Němcová, aby jí poděkovala za jihomoravské útulky starající se o opuštěné kočky. „Je to neskutečná pomoc. Ještě nikdo nám jednorázově neposlal na kočky tolik peněz,“ zdůraznila ředitelka Kryšpína.



Plná kapacita

Spolek peníze rozdělí mezi devět útulků s kočkami. „Prakticky všechny mají plnou kapacitu. Loni lidé vyhodili abnormální množství koček a navíc nyní přibývají zimní koťata, se kterými se nepočítalo, a to nás teprve čeká jaro…“ dodala Němcová.



Přestože se to může zdát jako drastické řešení, jedinou cestou ze začarovaného kruhu je kastrace. Jako jediná totiž dokáže spolehlivě zabránit nedobrovolnému šíření koček. „Kdyby ji lidé u koček dodržovali, nebyly by problémy s přeplněnými útulky,“ vysvětlila Němcová.



Útulky už obdarovala

Margit Hirschová zaujal už loni projekt Blesk Tlapky. Přestože i ve vysokém věku ráda cestuje, v roce 2021 si odpustila dovolenou a prostřednictvím naší redakce poslala uspořené peníze vybraným útulkům. Konkrétně na pomoc psů do Všetat u Rakovníka, koček do Plzně a na různě volně žijící živočichy do Ostrovu. Celkem tam poslala 50 tisíc korun.



Na Blesku paní Hirschová oceňuje, že nesleduje jen lidské, ale i zvířecí osudy. „Zajímáte se o zvířata, která se nemohou bránit a nemohou žít bez pomoci člověka. Proto jsem se rozhodla vaším prostřednictvím přispět na útulky,“ uvedla.

Jestli něco dovede paní Hirschovou rozčílit, tak to jsou množírny zvířat. „Za tohle bych udělovala ty nejpřísnější tresty. Vnímám to tak, jako by to dělali dětem. Nesmírně mi to vadí,“ vysvětlila.

Charitativní kočičí spolek Kryšpín vznikl v lednu 2021 v Brně. Pomáhá devíti ověřeným soukromým útulkům převážně z jižní Moravy, které při posledním sčítání pečovaly o 760 koček. Spolek pro ně za rok existence získal částku 559 589 korun.