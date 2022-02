Bárny, zřejmě kříženec belgického ovčáka, se narodil fence, kterou údajně její majitelka zachránila z nevhodných podmínek. Štěňata ale nechtěla, a tak je porůznu nabízela na inzertních serverech, a nakonec je i rozdávala. Darovala i Bárnyho, který ale nového majitele kvůli své bojácnosti nenadchl. Chtěl ho vrátit, majitelka už ale o něj nestála, a tak ho předal do péče záchranného spolku.

Bárny teprve teď objevuje svět | Jana Ulrichová

Bojí se nového

Bárny se bojí nového prostředí i nových lidí. „Po chvíli se ale osmělí, přijde a vezme si pamlsek. Noví majitelé budou muset zapracovat na jeho socializaci, bude potřeba, aby k nim chodily návštěvy, aby s ním jezdili na výlety, aby mu pomohli objevovat svět, který doteď neznal,“ řekla výcvikářka Radka Formanová, která má Bárnyho v dočasné péči.

Bude to parťák

Bárny, který je po zdravotní stránce úplně v pořádku, se u Radky už rozkoukává, hraje si s ostatními psy, dovádí. „Je to takový něžný obr, neštěká, je klidný, nic nevyžaduje. Zvládá hygienu, rád se mazlí, může být doma sám, vydrží ležet v klidu na gauči, takže pokud se ještě nezmění, bude z něj pohodový parťák,“ popsala dočaskářka.

Bárny s dočaskářkou Radkou Formanovou | Jana Ulrichová

I k dětem

Kromě socializace bude potřebovat Bárny, jako každý jiný pes, i základní výcvik. „Hodil by se ke komukoli, klidně i k dětem. S aktivnějšími lidmi bude zřejmě schopen běhat, nebude to žádný pecivál. Ke starším lidem bych ho úplně nedoporučovala, protože bude mít páru,“ řekla Radka. Dodala, že zájemci, kteří by se chtěli Bárnyho ujmout, mohou volat na číslo 777 310 185.