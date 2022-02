Uvázaný na řetězu v opuštěné neoplocené zahradě v Paskově na Frýdecko-Místecku živořil mohutný kříženec zřejmě pasteveckého psa. Byl vyhublý, lidé z okolí mu tam několik týdnů nosili krmení a vodu, protože majitel se o něj příliš nestaral. Nevěděl ani, že se mu pes do řetězu zamotal tak, že se málem udusil.

Podle sousedů se majitel o psa nezajímal, dojížděl za ním jen občas. Bez pomoci okolí by pes zřejmě zemřel hlady, proto se do případu vložil europoslanec Jiří Pospíšil, který se svými spolupracovníky podal podnět k prošetření Krajské veterinární správě.

Místní nebohému zvířeti nosí vodu a krmení | čtenáři

Řetěz kolem krku

Den na to si lidé, kteří přišli psa opět nakrmit, všimli, že zvíře je zaklíněné v nezvyklé pozici. Zjistili, že řetěz, na kterém je uvázaný, má pes omotaný kolem krku. Dostal se do polovisu, který mu znemožňoval jakýkoli pohyb, nedokázal si sednout ani lehnout. Kálel a močil pod sebe, protože při jakémkoli pokusu o pohyb se začal dusit.

V této pozici zůstal pes zaklíněný poté, co se mu řetěz omotal kolem krku | čtenáři

Pomohli sousedé

Místní přivolali policii, která ale nedokázala majitele sehnat a bez něj nechtěla na jeho pozemek vstupovat. Psa proto ze smrtící pasti vysvobodili sami sousedé. Inspektoři veterinární správy, kteří pak na místě udělali dvě kontroly, všechny zainteresované svými závěry zaskočili. Psa se totiž rozhodli ponechat na místě.

Další podnět

Při první kontrole, která proběhla ještě předtím, než se pes do řetězu zamotal, konstatovali, že není vyhublý a úvaz je dostatečný. Všechno bylo tedy podle nich v pořádku. O den později se pes málem udusil, europoslanec Jiří Pospíšil proto podal podnět k prošetření znovu.

Pes je uvázaný u boudy na řetězu | čtenáři

Špatná bouda

Inspektoři se proto na místo vrátili. I když se tam nic nezměnilo, pochybení už přece jen našli. „Během kontroly byly zjištěny nedostatky co do stavu boudy a jejího okolí. Pes však byl na dostatečně dlouhém úvaze, který ho neomezoval v pohybu,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Pes je u boudy na neoploceném opuštěném pozemku | čtenáři

Trestní oznámení

Veterináři majitele pouze upozornili na povinnost zajistit psovi vhodné podmínky, zateplit boudu, uklidit okolí a zajistit úvaz tak, aby se do něj pes nemohl zamotat. To Jiřího Pospíšila, který doufal v odběr psa, nepotěšilo. „Jsme přesvědčeni, že zde byly důvody alespoň pro dočasné odebrání pejska. Bohužel KVS to v tuto chvíli vyhodnocuje jinak. Pejsek tedy zůstává podle našeho názoru v nevhodných podmínkách,“ řekl s tím, že na chovatele psa podal trestní oznámení, protože se obává, že se situace, kdy se pes málem udusil, může opakovat.

Jiří Pospíšil podal několik podnětů na KVS a nakonec i trestní oznámení na majitele psa | Kateřina Lang

Řetězy už ne

Kvůli podobným případům, kterých je bohužel stále mnoho, chystá Jiří Pospíšil se svými spolupracovníky speciální kampaň směřující k zákazu chovu psů na řetězech. Odstartovat ji chce v březnu. „Sousední země, třeba Slovensko, už takové zákazy mají. Je tam jasný zákaz chovat psa na řetězu. Myslím si, že by i Česká republika měla jít tímto směrem,“ řekl.