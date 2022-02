Konečně. U Městského soudu v Praze padl v úterý přelomový rozsudek. Odvolací senát zpřísnil trest překupnici nemocných psů z množíren Ivetě Brixové (48). Na rok ji poslal do věznice s ostrahou. Nepomohly nářky, že je nemocná, a že musí se starat o vnuka, kterého má svěřeného do péče.

Prvoinstanční soud loni v červnu vyměřil Brixové i její společnicnici Sandře Peštové (20) za podvody, týrání zvířat a neoprávněné podnikání velmi mírné, pouze podmíněné tresty. Státní zástupce s tím nebyl spokojen, odvolal se a žádal tresty natvrdo. Městský soud v Praze, který se případem dnes zabýval, mu v případě Brixové dal za pravdu.

Brixová si přišla rozsudek vyslechnout, komentovat ho nechtěla | Jana Ulrichová

Zvířata nelitovala

Podle předsedy odvolacího senátu šlo o rozsáhlou trestnou činnost, motivovanou ziskuchtivostí a páchanou po dobu několika let. Pozastavil se také nad tím, že Brixová projevila pouze lítost nad poškozenými, kteří za své peníze nedostali to, co očekávali. „Nelitovala dvaceti jedna zvířat, která uhynula, ani dalších, která trpí nemocemi,“ řekl předseda senátu Pavel Benda.

Do věznice s ostrahou

Soud proto Brixové původní podmíněný trest zrušil, místo toho ji poslal na rok do věznice s ostrahou. Zákaz chovu na 5 let a povinnost uhradit škodu poškozeným jí zůstal. Peštové soud potvrdil podmíněný trest, který ji vyměřil prvoinstanční soud včetně zákazu chovu na 3 roky a povinnosti odškodnit poškozené.

Sandra Peštová | Jana Ulrichová

Vyjímečný případ

Případ, který je svým rozsahem i tím, že byl doveden ke konečnému pravomocnému verdiktu, vyjímečný, sledovaly Blesk tlapky od roku 2018. V té době už měla obě ženy v hledáčku policie, která zjistila, že vykupují z množíren nemocná, neduživá štěňata, a ta pak dál přeprodávají za tisíce korun. Křížence z množíren vydávaly za čistokrevná plemena, falšovaly jejich očkovací průkazy a slabým štěňatům dokonce před prodejem píchaly adrenalin, aby vypadala čiperně.

Záběry z domovní prohlídky u Ivety Brixové. Překupnice nemocných psů. V bytě našla policie také falšované očkovací průkazy. | Policie ČR

30 000 měsíčně

Překupnice používaly vymyšlená jména. Po prodeji si měnily sim karty v telefonech tak, aby je podvedení zákazníci, který nemocná štěňata umírala před očima, nemohli zpětně kontaktovat. Z prodeje zubožených zvířat měly příjmy, jako by chodily do práce, tedy kolem 30 000 korun měsíčně.

Dnešní rozsudek je pravomocný. Vyslechnout si ho přišla pouze Brixová, komentovat ho odmítla a ze soudní budovy rychle utekla.