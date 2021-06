Brixová s Peštovou podle obžaloby vozily a přeprodávaly psy ze slovenských množíren. Novým majitelům lhaly o jejich původu i zdravotním stavu. Štěňata byla často vážně nemocná, předčasně odstavená od matek, zanedbaná, podvyživená, neočkovaná a neodčervená. Jejich léčba vyšla nové majitele na tisíce korun, některá štěňata uhynula nebo musela být utracena.

Záběry z domovní prohlídky u Ivety Brixové. Překupnice nemocných psů. V bytě našla policie také falšované očkovací průkazy. | Policie ČR

Polovina uhynula

Podobně tomu bylo i s dvanácti štěňaty, která u Brixové objevili policisté při domovní prohlídce. Všechna byla v žalostném stavu, šest z nich po převozu do útulku i přes poskytnutou veterinární péči zemřelo.

Lhaly a podváděly

Podle státního zástupce si překupnice byly dobře vědomy toho, co dělají. Při prodeji používaly falešná jména a jednorázové SIM karty, aby u nich kupci nemohli nemocná štěňata reklamovat. Psům navíc vystavovaly padělané doklady o původu a očkování. Policisté jejich nekalé obchody sledovaly posledních pět let, podle informací Blesk tlapek je ale provozovaly mnohem déle. Přesto je soud neposlal za mříže, vyměřil jim jen podmínky a zákazy činnosti. Musí také částečně uhradit škodu.

Šokující rozsudek: Kšeftovaly s umírajícími štěňaty, přesto tyranky vyvázly s podmínkou

Zoufalí záchranáři

„Je to hrozné, vždyť už nedávno padl nepodmíněný trest za týrání jednoho psa, a to Molly, kterou chtěl její majitel zabít. A tady byly mrtvých zvířat desítky, vina obou překupnic byla jednoznačná, vždyť ji i přiznaly. Tady měly padnout nekompromisní nepodmíněné tresty,“ myslí si Milena Michaela Sadílková, předsedkyně spolku Francouzské potěšení, který psy z množíren zachraňuje. „Víme, jak zvířata z množíren vypadají, dáváme je pak dohromady, stojí to šílené peníze,“ dodala s tím, že rozsudek, který soud vynesl, je výsměchem snažení všem záchranářům psů.

Podmínky stačí

Předsedovi senátu Josefu Manovi připadá takový trest dostačující. „Všechny tyto tresty má soud ve svém souhrnu za přiměřené,“ uvedl. Uložení trestu vězení by podle něj bylo naopak nepřiměřeně přísné, poukázal mimo jiné na to, že obě ženy dosud nebyly trestané. Podmínka, která je navíc delší, než by byl případný nepodmíněný trest, bude podle něj působit na ženy výchovně.

Senát v čele s předsedou Josefem Manou vyměřil oběma překupnicím jen podmíněné tresty | čtenář

Odvolá se žalobce?

Zvrátit tento verdikt může ještě státní zástupce, který si ponechal lhůtu na odvolání. Obě překupnice se práva na něj na místě vzdaly.