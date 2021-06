Fenku plemene podenco Minnie (9 měsíců) objevil v útulku na Kanárských ostrovech a do Česka dopravil spolek Podenco v nouzi. Do dočasné péče si ji vzala Veronika Drozová ze Sokolova, která si už dříve adoptovala týranou fenku Kiru. Kira teď Minnie pomáhá sžívat se s lidmi tak, aby mohla brzy odejít do nového domova.

Minnie a její sestra byly nalezenci. Jejich původní majitel se jich zřejmě zbavil. Převozem do Česka je spolek Podenco v nouzi zachránil před uspáním. „Tento spolek a jejich nabídky převozů psů do Česka sleduji na facebooku. Většinou jde o ty, kteří by neměli v Tenerife žádnou šanci na adopci,“ popsala Veronika Drozdová s tím, že Minnie byla jednou z nich.

Minnie je roztomilá, ale velmi bázlivá | Jana Ulrichová

Opuštěné v horách

Minnie a její sestru našli v horách, kde je zřejmě jejich původní majitel zanechal. „Množí je tam lovci, kteří je používají na lov králíků. Psů, kteří nespolupracují, neloví hned od útlého věku, se zbavují,“ uvedla Veronika. Dodala, že když se obě fenky dostaly do útulku, byly velmi bázlivé, pobyt tam jim nesvědčil, trpěly. Minnie měla navíc na krku nádor, který jí spolek ještě před převozem do Česka nechal odoperovat. Nebyl naštěstí zhoubný.

Minnie byla v útulku i se svou sestrou, která se rovněž dostala do Česka | archiv Veroniky Drozdové

Těžké začátky

Jednoduché to s Minnie nebylo ani po příjezdu do Česka. V novém domově si zvykala jen velmi pomalu. „Zpočátku s námi nechtěla spolupracovat, extrémně se mě bála. Museli jsme jí nechat kšíry i na spaní, protože nebylo možné jí je sundat a nandat. Abychom ji mohli vyvenčit, museli jsme ji doma doslova odchytávat,“ popsala Veronika velmi těžké začátky.

Kira učitelkou

Minnie ale naštěstí pomohli dva psi, které si Veronika už dříve adoptovala. Jak se žije v lidské společnosti, jí názorně ukázala hlavně fenka Kira, kterou její bývalý majitel velmi krutě týral. Přestože má kvůli tomu dodnes zdravotní potíže, stala se Minie psí terapeutkou a pomocnicí. „Je to pro nás snazší v tom, že ji Minnie napodobuje. Kira je vůbec úžasná, hned od začátku jí začala nosit hračky, takže si spolu hrají,“ řekla Veronika. Dodala, že Kira také Minnie ukázala, jak pohodlný je gauč, a jak příjemné je pomazlení.

Minnie pomohla Kira, učí se od ní | archiv Veroniky Drozdové

Stále na vodítku

Dnes už je Minnie připravena odejít do nového, už trvalého domova. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout, ale musí počítat s tím, že život s ní nebude jednoduchý. „Bude to chtít trpělivost. Je to pes, který bude muset být zřejmě pořád na vodítku. Když se něčeho lekne, uteče. Podenco je to chrt, bývá označován jako jedno z primitivních plemen. To znamená, že se o sebe umí v přírodě postarat a nehledá cestu zpátky,“ popsala Veronika.

Jako každý chrt potřebuje Minnie hodně pohybu | Jana Ulrichová

Zlodějka a ničitelka

Fenka se nehodí k dětem, bojí se jich. Dalšího psa v domácnosti by uvítala, musí být ale dominantní a vyrovnaný, jinak ho bude šikanovat. Pozlobit dokáže i člověka. „Je to ničitel, zkoumá věci tak, že je přitom zničí. Je i zlodějka, jakmile necháte něco na stole, zmizí to. Vleze na stůl, na kuchyňskou linku. Učíme jí, že to nesmí, snad už to pomalu začíná chápat,“ popsala Veronika. „Začátky byly horší, teď už krade míň,“ dodala s úsměvem.

Minnie se ujala Veronika Drozdová, která si už dříve adoptovala týranou fenku Kiru | Jana Ulrichová

Hodně pohybu

Minnie potřebuje jako každý chrt hodně pohybu, bavil by ji určitě canicross. K novému člověku potřebuje získat důvěru. „Pak z ní bude výborný parťák,“ řekla Veronika. Dodala, že zájemci, kteří by se chtěli Minnie ujmout, se mohou ozvat přímo jí na telefonní číslo 773 921 142