Blesk tlapky v boji proti známé množitelce. Hledáme další podvedené, napište nám

Štěně s krvavým průjmem a nemocným srdcem za 12 000 Kč prodala rodině z Terezína množitelka Iveta Faltysová z Dražkova na Pardubicku, na jejíž nekalé praktiky upozorňovaly Blesk tlapky už před dvěma lety. Tehdy šlo jen o přestupek. Nyní, díky novele trestního zákona, by ji podle europoslance Jiřího Pospíšila mohl konečně stihnout zasloužený trest.

Nová úprava týrání zvířete v trestním zákoníku, která platí od loňského roku, by se podle Jiřího Pospíšila měla týkat i tohoto konkrétního případu. „Pokud má někdo množírnu psů a neeticky, nemorálně množí štěňátka, křížence, kteří jsou pak nemocní, apatičtí, je to přesně typ množitele, který by měl být podle trestního zákoníku potrestán,“ řekl.

Europoslanec Jiří Pospíšil se svými spolupracovníky fenku zachránil. | Kateřina Lang

Porušila zákon

Zasáhnout proti množitelce může díky novele zákona na ochranu zvířat proti týrání také Krajská veterinární správa, kam už reportérky podaly podnět k prošetření. „Je jasné, že v tomto případu množitelka tento zákon několikrát porušila, a to už jen tím, že štěňátko prodávala ve veřejném prostoru na ulici, což je zakázané. Kupující nevzala do svého domu, neukázala rodiče štěňátka, to všechno jsou jasné známky toho, že jde o množitele. Proč, když má jít o čistokrevného psa? Protože něco tají,“ zdůraznil Jiří Pospíšil, který zároveň vyzval všechny, kdo si chtějí pořídit psa, aby levným nákupem na ulici nepodporovali množitele.

Vážně nemocný Bojar se statečně pere s nepřízní osudu. Hledá domov na dožití, péči o něj zaplatí spolek

Definice množírny

Současné zákony už podle Jiřího Pospíšila množírny jasně definují. „Kdo má množírnu, tedy chová větší množství zvířat v nevhodných podmínkách, a kořistí z ní, páchá trestnou činnost. Novinkou je i to, že za týrání zvířat je považováno i chování psů v klecích a jiných nevhodných podmínkách, jejich nedostatečné vyžití a permanentní nakrývání fen,“ popsal. Dodal, že teď už je jen na policii, aby takovéto množírny odhalovala.

Toto štěně s krvavým průjmem a nemocným srdcem prodala množitelka zájemcům za 12 000 korun. | Jana Ulrichová

Výzva podvedeným

Jiří Pospíšil se připojil k reportérkám Blesk tlapek s výzvou pro všechny, kteří mají s množitelkou Ivetou Faltysovou podobné špatné zkušenosti jako rodina z Terezína, nechť se nebojí obrátit na policii. „Je třeba nashromáždit důkazy proti takovéto množitelce. Ani nejtvrdší zákony situaci nevyřeší, pokud lidé nebudou ochotni podávat informace a svědčit,“ řekl. Mohou kontaktovat také Blesk tlapky, a to prostřednictvím e-mailu tlapky@cncenter.cz.