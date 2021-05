Autor knihy, podle níž vznikl i film, který bude mít premiéru 22. července, chtěl, aby projekt Gump pokračoval i nadále. „Chtěli jsme to, co je v knize a ve filmu, tu myšlenku, ten smysl toho všeho, převést do praxe. Chtěli jsme pomáhat pejskům dál a nápad postavit útulek nám přišel jako nejlepší,“ řekl Filip Rožek. „Během natáčení filmu Gump jsme se seznámili a skamarádili s psí psycholožkou Lenkou Nitschovou, se kterou jsme se domluvili, že to zrealizujeme společně,“ dodal.

Filip Rožek a jeho pes Gump stojí za celým projektem | Jana Ulrichová

Kotce jako kopce

Útulek vyrůstá na krásném místě uprostřed Ladova kraje, mezi loukami a lesíkem. Bude v něm 19 venkovních kotců a dalších 9 kotců, karanténa a veškeré potřebné zázemí bude v přilehlé budově. Moderní komfortní kotce budou zasypané zeminou a porostlé vegetací, takže budou zapadat do okolní kopcovité krajiny. Jsou navíc technicky řešeny tak, aby v nich psům nebylo v létě horko a v zimě zima.

Nový útulek vzniká díky Filipovi Rožkovi a jeho psu Gumpovi a také Veronice Hájkové ze spolku Se psem mě baví svět | Jana Ulrichová

Pomoc zdarma

Útulek vzniká jednak z výnosu celého Gumpova projektu, tedy z knihy, kalendářů, rodinných her a suvenýrů, ale také díky přispění partnerů, zejména plzeňské firmy WPA vyrábějící letecké komponenty, která v nově vznikajícím útulku dělá veškeré kovářské práce zdarma.

Otevřou už letos

Práce v útulku už finišují. „Zbývá zavézt hlínu na kotce, chybí dodělat kovařinu, elektřinu a podobně. Předpokládám ale, že za dva, za tři měsíce budeme hotovi,“ řekl Filip Rožek. Podle Veroniky Hájkové ze spolku Se psem mě baví svět není v okolí žádný jiný útulek, a tak věří, že po otevření naváží spolupráci s okolními obcemi. „Útulek bude sloužit samozřejmě i pejskům zachráněným naším spolkem a spřátelenými organizacemi,“ řekla.

Psi zakladatelků spolku Se psem mě baví svět včetně slavného Gumpa na stavbu útulku pravidelně dohlížejí | Jana Ulrichová

Hezký i pro lidi

Filip Rožek vymyslel útulek tak, aby byl nejen praktický, ale i hezký. „Spousta lidí říká, že se bojí chodit do útulku, protože je to depresívní místo. Proto budujeme útulek, který bude krásný nejen pro psy, ale i pro lidi. Chceme, aby se tu cítili dobře a nebáli se sem chodit,“ řekla Veronika Hájková.

Naučí je šťastně žít

Součástí projektu bude i síť dobrovolníků, kteří budou chodit psy pravidelně venčit do okolí, budou s nimi pracovat, spravovat jejich často zlomené duše a ulehčovat jim tak návrat do normálního života. „Chceme, aby se tu začali učit krásnému a šťastnému psímu životu,“ shrnula Veronika Hájková.