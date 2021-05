Lidé byli zavření doma, měli home office, děti online výuku, a tak si pořizovali psy jako společníky. Rozmazlovali je, nenastavili jim žádná pravidla, nesocializovali je, nezvykali je na samotu, místo toho s nimi trávili veškerý čas od rána do večera.

„Je to asi ten nejhorší nápad, který lidi mohli dostat. Neuvědomují si, že jednou do té práce budou muset začít chodit, a zvíře najednou nebude mít takový komfort jako do teď. Když ho nenaučí bez toho komfortu žít, bude to mít nedozírné následky,“ řekl Bohumil Stránský.

Canisterapeut a majitel psí školky Bohumil Stránský | Kateřina Lang

Nudí se a teskní

Psi, kteří nejsou zvyklí na samotu, začnou v prázdném bytě tesknit nebo se nudit. Budou štěkat a výt, a to třeba i celé hodiny, mohou se i samopoškozovat, nebo se budou snažit zaměstnat ničením vybavením bytu. Majitelé se pak psů začnou zbavovat, zaplní jimi útulky, v horším případě je vyhodí jako nepotřebný odpad.

Majitelé psy pořízené v lockdownu rozmazlují a řádný výcvik zanedbávají | Jana Ulrichová

Zvykejte je na samotu

Aby k tomu nedošlo, musí majitele psů začít své domácí mazlíčky zvykat na samotu. „Měli by je naučit, že když je páníček pryč, zvíře odpočívá, a když je páníček doma, vyvíjí zvíře nějakou činnost,“ řekl výcvikář a přidal návod, jak na to.

Čekejte za dveřmi

„Odejdu za dveře a tam čekám. Pokud je za dveřmi ticho a klid, po chvilce se vrátím a zvíře za to, že je v klidu, odměním. Pes pochopí, že se mu to vyplatí, bude se těšit na pamlsek a hlavně bude vědět, že se mu páníček vrátí,“ popsal s tím, že důležité je ale vracet se teprve, když je pes v klidu. Když se majitel vrátí ve chvíli, kdy pes v klidu není, bude zvíře vědět, že si jeho návrat vyštěkalo a jeho chování se pak bude jen zhoršovat.

Psi, které si majitelé pořídili v době koronakrize, potřebují výcvik. Základní povely nestačí | Jana Ulrichová

Základní povely nestačí

Neméně důležitý je i výcvik poslušnosti. Základní povely „sedni“, „lehni“ a „dej pac“ podle Bohumila Stránského rozhodně nestačí. Nejdůležitějšími dovednostmi jsou podle něj odložení, přivolání a zastavení psa. „Zastavovací povel je důležitý v tom, že když se vám pes rozeběhne za zvěří, za kočkou, máte šanci ho zastavit. Když to dobře umí, hodně to ulehčí život,“ zdůraznil výcvikář. Dodal, že pokud nevíte jak na to, stačí se obrátit na odborníka a začít se psem navštěvovat některou z psích školek.

Jednou z nejdůležitějších dovedností je odložení psa | Jana Ulrichová

Potřebují pravidla

Ať už máte štěně z chovatelské stanice nebo psa adoptovaného z útulku, základem úspěšného soužití je nastavení jasných pravidel. „Pes, který nemá pravidla, je nešťastný pes, který pak vyvádí. On vlastně pak bere zodpovědnost rozhodnutí na sebe a to nikdy není dobře,“ řekl Bohumil Stránský.