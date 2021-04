Pět set zvířat jako nechtěné dědictví? Odborník poradil, jak v takovém případě postupovat

Stovky zvířat zůstaly po zemřelém majiteli v domě na Pardubicku. Příbuzní chtěli zděděná zvířata darovat, nemohli se ale dopátrat informací o tom, jak v takovém případě postupovat. Blesk tlapky proto oslovily mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka, který popsal, co v takovém případě dělat a jaké úřady oslovit.

Původní majitel péči o zvířata nezvládal. Na 500 psů, koček, králíků, morčat, papoušků a holubů živořilo v domě a na dvoře v otřesných podmínkách, mezi harampádím a ve vlastních výkalech. Příbuzní jim podle svých slov chtěli zajistit nové domovy, nevěděli ale, jak.

„Hledal jsem na internetu, co dělat, jak postupovat, na koho se obrátit, ale nikam jsem se neproklikal,“ popsal jeden z příbuzných.

V tomhle prostředí senior se svými zvířaty žil | Jana Ulrichová

Pomohly spolky

Jako jediné řešení se podle jeho slov nabízely útulky, kde ale chtěli tři až čtyři tisíce za psa. Rodina nakonec získala kontakt na dobrovolníky ze záchranných spolků, kteří se zvířat ujali zdarma. Příbuzní zemřelého jim je předali na základně darovacích smluv. Přiznali přitom, že žádné úřady nekontaktovali, protože se báli postihu, který v tomto případě bezpochyby hrozil.

Odchyt byl velmi náročný | Jana Ulrichová

Dědictví řeší obec

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka řeší takovéto případy úřady s rozšířenou působností. „O zvířata, která zůstala po zemřelém majiteli, by se měla postarat, a měla by koordinovat jejich umístění do útulků nebo k dalšímu chovateli,“ uvedl.

Kdy padají pokuty?

Veterinární správa se k podobným případům připojuje až v případě, že se v chovu objeví nějaké problémy, a to jak ve vztahu k zákonu na ochranu zvířat proti týrání, tak i veterinárnímu zákonu.

„Přidáváme se k tomu, pokud jsou tam například špatné podmínky chovu. V takových případech podáváme podnět obci s rozšířenou působností, aby to řešila. Pokud se tam objeví problémy ve vztahu k veterinárnímu zákonu, jako je například chybějící vakcinace nebo povinné čipování, řešíme to ve vlastním správním řízení,“ uvedl. V obou případech pak padají pokuty.

Odchycená zvířata si rozebraly do péče jednotlivé spolky | Jana Ulrichová

Nebezpečí nákazy

Když zvířata nevypadají dobře, prověřují veterinární inspektoři i jejich zdravotní stav, což je důležité s ohledem na možné nákazy, které se do chovu mohly dostat.