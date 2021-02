Rychlou akci během jediného dne zorganizovala záchranářka Kateřina Ondičová. „Včera se mi ozval pán, úplně nešťastný, že otevřel dům po zemřelém a naproti mu přišlo sto kusů zvířat, papoušci, králíci, morčata, psi. Byl z toho psychicky na dně a žádal nás o pomoc,“ popsala.

V takovémto prostředí svérázný senior se svými zvířaty žil | Jana Ulrichová

Čtyřicet psů

Do záchranné akce se zapojilo několik spolků. Jejich členové zvířata celé dopoledne odchytávali a odváželi je rovnou na veterinární kliniky a pak do dočasných péčí, kde se budou zotavovat. „Odchytili jsme kolem čtyřiceti pejsků. Jsme tu jako pojistka, vezmeme si ty, na které ostatní spolky nebudou mít kapacity,“ řekla Martina Bártová ze spolku Nebelvíra´s help for animals. Dodala, že nic podobného zatím neviděla. „Jsem v šoku. Je mi to hrozně moc líto,“ řekla.

Odchyt byl náročný, psi nebyli zvyklí na cizí lidi, báli se a kousali | Jana Ulrichová

Náročný odchyt

Odchyt nebyl vůbec snadný. Zvířata nebyla socializovaná, cizích lidí se bála. Záchranáři je museli hledat v koutech po domě, na pozemku museli rozebírat boudy a přístřešky, aby se k nim dostali. Kvůli jednomu pejskovi dokonce vybourali vanu. „Jsou kousaví. Je tady spousta březích fen, jedna z nich nám tady začala rodit. Štěňátka jsou v hrozném stavu,“ popsala Kateřina Ondičová.

Papoušci k chovatelům

Některá zvířata, zejména papoušci, morčata, králíci a holubi půjdou rovnou k novým majitelům, většinou zkušeným chovatelům. „Papoušky si vezme moje tchýně, která je chovatelka. Půjdou k ní domů do voliér, už u ní zůstanou,“ řekla Barbora Hošková z ForDogs. Také spolek Dočasky De De se kromě psů ujal i několika králíků, morčat, andulek a korel.

Po domě se volně pohybovali papoušci | Jana Ulrichová

Vděční příbuzní

Příbuzní zemřelého muže byli z rychlosti a profesionality záchranářů dojati. „Jsem vděčný za to, že obětovali svůj čas a finance na záchranu těchto zvířat. Mám z toho husí kůži po celém těle a to se mi jen tak nestává,“ řekl jeden z nich s tím, že všem za pomoc děkuje.

Odchycená zvířata si rozebraly do péče jednotlivé spolky | Jana Ulrichová

Budou k adopci

Veškerou péči o zvířata teď budou financovat záchranné spolky za svých transparentních účtů, na které přispívají dobrovolní dárci. K zásahu nebylo potřeba zvát žádné úřady. Příbuzní podepsali darovací smlouvu, ve které se všech zděděných zvířat vzdali. Po zotavení proto budou moci všichna odejít do nových domovů.