Loni úřad zajistil nové domovy 164 psům, postaral se také o 60 koz, 18 koní, 17 koček, 5 krav a 3 ovce. Z toho 189 zvířat daroval zdarma, zbylých 76 bylo prodáno. „Jde o zvířata, která jsou zpravidla původním majitelům odebrána ve správním či trestním řízení kvůli týrání, nebo úřadu připadnou po lidech, kteří zemřou bez dědiců,“ vysvětlila generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu. Dodala, že najít rychle nové domovy pro tato zvířata se daří i díky dobré spolupráci s řadou útulků a záchranných stanic.

Týraní koně

Mezi ty, kteří měli štěstí v neštěstí, patří klisna Salome a valach Schevy, kteří byli libereckým magistrátem odebráni pro týrání. „Ve spolupráci se spolkem Rolinka – Koňský domov důchodců, kam byli umístěni, se úřadu podařilo najít těmto koním nový domov, kde se jim dobře daří a užívají si v něm klidné stáří,“ uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Ovce fešandy

Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zase našlo nového majitele pro tři dříve týrané ovce. Chovatel hospodářských zvířat, u kterého byly do doby prodeje dočasně umístěny, jim zajistil kromě dobrého výživového stavu i nový sestřih. „K novému majiteli, který je získal v elektronické aukci, se tak stěhovaly v plné kráse, a dokonce i s očekáváním nového přírůstku,“ řekla mluvčí.

Deset domovů

Úspěšný byl úřad i v případu deseti týraných psů včetně šesti štěňat, o které se postaralo jindřichohradecké pracoviště. „Byli chováni v nevhodných podmínkách. Vše byly v krátké době nalezeny nové domovy prostřednictvím útulku pro psy v Polné u Jihlavy a za pomoci spolku Cibela v Jindřichově Hradci. Úřad má díky těmto spolkům i zpětnou vazbu, jak se dříve týraným psům v nových domovech daří,“ popsala další ze šťastných konců mluvčí.

Čekají na domov

Některá zvířata, která v minulosti připadla státu, ale na nové domovy ještě čekají. Jsou mezi nimi klisna Brita a valach Blek, argentinská doga Karlo či kříženec stafordšírského teriéra a německého ovčáka Bai.

Blek a Brita

Valach Blek a klisna Brita byli loni v únoru odebráni původním majitelům, protože byli chováni v nevhodných podmínkách, neměli dostatečný přístup ke krmivu a nedostávalo se jim ani potřebné ošetřovatelské a veterinární péče. Nyní jsou v náhradní péči. V novém domově by si měli už jen užívat poklidného koňského důchodu. S ohledem na jejich zdravotní stav nejsou totiž vhodní k práci, ani pro sportovní a rekreační ježdění. Po telefonické domluvě na čísle 465 385 537 je možné získat kontakt na náhradní chovatele.

Karlo

Karlo (6), argentinská doga bez průkazu původu, byl odebrán původnímu majiteli, který jej nezvládal, choval se nezodpovědně a nechával ho, aby napadal kolemjdoucí. Nyní je v útulku, kde se chová vzorně, s ošetřovateli vychází bez jakýchkoliv problémů. Je poslušný a komunikativní. Vzhledem ke své minulosti potřebuje ale zkušeného chovatele, který mu zajistí klidné zázemí a stanoví jasná pravidla. Musí mu také dopřát dostatek pohybu a zábavy a zaměstnat jeho hlavu. Pak bude Karlo dobře využitelný například jako strážní pes. Do nového domova odejde očkovaný, odčervený, čipovaný a kastrovaný. Zájemci se na něj mohou informovat v Útulku pro opuštěná a handicapovaná zvířata, Na Zlaté Stoce 3, České Budějovice, telefon 721351227.

Bai

Bai (4), dříve Derek, je kříženec staforda a německého ovčáka. V květnu 2019 byl umístěn v útulku, protože ho jeho původní majitel poštval na ostrahu objektu. Státu propadl loni v lednu, od té doby čeká na nový domov. V útulku se Bai choval zpočátku agresivně, nyní je už ale ovladatelný. Je z něj velmi milý a poslušný pes, milující svého pána. Je velmi čistotný, hodil by se proto nejen k do domu se zahrádkou, ale i do bytu. Jeho vydání novému majiteli je podmíněno předchozím vzájemným seznámením. Bližší informace o něm podá Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava – Pístov, telefon 721 282 895, 703 868 180.