Zmrzačenou fenku našli lidé u Týnce nad Sázavou. Podle Natálie Jägrové, vedoucí útulku Naděje pro čtyři packy v Bystřici u Benešova, kde se teď Molly zotavuje, byla zranění několik dní stará. Fenka musela neskutečně trpět, měla hluboké sečné rány na krku a hrudníku, nejhlubší zasahovala až k páteřnímu kanálu, a naseklou lopatku.

Útulek Naděje pro čtyři packy je nadějí i pro Molly | Jana Ulrichová

Molly bojuje

Ivan K., který se jí tak ohavným způsobem chtěl zbavit, se sám přihlásil na policii. Přiznal, že chtěl fence useknout hlavu, protože přišel o bydlení.

Molly se naštěstí ukázala jako velká bojovnice. I když se v útulku báli infekce, všechno zvládla a teď už se uzdravuje. Její pohnutý osud sleduje i Jiří Pospíšil, který se svými spolupracovníky hned po zveřejnění případu podal trestní oznámení.

Trest natvrdo?

Podle politika je zjevné, že došlo k trestnému činu týrání zvířete, a to zvlášť brutálním způsobem. „Pachatel by proto, pokud bude odsouzen, neměl dostat pouze formální podmíněný trest, ale měl by dostat trest natvrdo, a to v sazbě, která je podle novely 2 až 6 let,“ řekl. Dodal, že toto je přesně případ, který by podle staré trestní právní úpravy skončil podmínkou. Díky novele, na jejímž vzniku se Jiří Pospíšil podílel a prosazoval ji, je velká šance, že tyran půjde sedět.

I přes peklo, které prožila, k lidem neztratila důvěru | Jana Ulrichová

Zákaz chovu

S kolegy také připravuje podnět Krajské veterinární správě. „Chceme zabránit tomu, aby se pachatel k tomuto týranému pejskovi mohl znovu dostat,“ řekl. „Je třeba udělat všechno pro to, aby pejska nedostal zpět a také aby nemohl mít v budoucnu jiné psy. Novela umožňuje uložit i zákaz chovu zvířete, a to až na 10 let, pokud je pachatel shledán vinným z týrání zvířete,“ dodal politik.