Pořízením zvířete si lidé nahrazují chybějící sociální kontakty. Ne vždy ale přitom racionálně zvažují všechna pro a proti. „Lidé se nudí, proto si pořizují psy. Z útulků zmizela malá a střední plemena, největší poptávka je po štěňatech,“ potvrdila zakladatelka spolku Pes největší přítel Simona Štěpánková. „Chovatelské stanice nestačí pokrýt poptávku, ceny za psy s průkazem původu stouply oproti loňsku téměř o sto procent,“ dodala s tím, že například ceny francouzských buldočků s papíry se loni pohybovaly kolem 25 000 korun, teď se tito psi prodávají za 45 000 korun.

Typickým produktem množitelů je i kříženka Polárka, která v sobě nese double merle gen. Je proto hluchá a postupně slepne. Na Bazoši byla několikrát přeprodávána. | Jana Ulrichová

Čistokrevní kříženci

To nahrává množitelům, kteří na Bazoši a podobných inzertních serverech nabízejí psy bez průkazu původu, tedy křížence, za tisíce, někdy i desetitisíce korun. Argumentují přitom naprostými nesmysly, jako například tvrzením, že pes je bez průkazu původu, ale přesto čistokrevný, protože rodiče průkazy původu mají. „Jestliže někdo tvrdí, že rodiče mají průkaz původu, ale štěně bylo šesté, sedmé ve vrhu a na ně se už průkaz původu nedává, není to pravda. Všichni psi, kteří se narodí po předcích s průkazem původu, dostávají průkaz původu automaticky,“ vysvětlila Michaela Sadílková ze spolku Francouzské potěšení.

Za takové peníze se na Bazoši prodávají psi bez průkazu původu, tedy kříženci | Bazoš

Časté lži

Také oblíbené slovní spojení „pes typu čivava“ neznamená nic jiného, než že množitel nabízí voříška, který možná bude vzdáleně připomínat čivavu. Často se v inzerci objevuje odrostlé, už několikaměsíční štěně s tím, že jde o nevhodný dárek. Ve skutečnosti jde o psa, který nesplnil očekávání a proto je přeprodáván dál. "Chtějí za ně neskutečné sumy. Pro množírny je tato situace velmi výhodná, proč si nevydělat rychle dobré peníze," řekla Simona Štěpánková.

Nemocní s vadami

Lidé, kteří taková zvířata kupují, si přitom ani neuvědomují, že každý pes bez průkazu původu je produkt množení, a že jeho koupí množitele podporují. Navíc si takto neuváženou koupí zadělávají na problémy v budoucnu, protože psi z množíren mívají často zdravotní problémy a vážné vrozené vady.

Polárka z množírny

Příkladem toho je i kříženka border kolie Polárka, kterou má v dočasné péči spolek Pes nejvěrnější přítel. „Polárka je typický produkt nevhodného množení. Má double merle gen, který je spojený většinou s hluchotou, postupem času i se slepotou, často se u psů s tímto genem objevují i epileptické záchvaty. To ale množírny vůbec nezajímá, pro ně je důležité namnožit atraktivního psa, ale jen vzhledově, a vydělat na něm co nejvíc,“ řekla Simona Štěpánková.

Dokud ještě Polárka trochu vidí, učí ji její dočaskářka povely posunky | Jana Ulrichová

Hluchá a slepá

Polárku převzal spolek na žádost sociální pracovnice, která ji našla v sociálně slabé rodině. Tam si ji odložila majitelka, která pak přestala komunikovat a o Polárku, která je hluchá a kvůli zákalu postupně i slepne, už neměla zájem. Ukázalo se, že už prošla několika rukama, ve svých osmi měsících měla už čtyři majitele. „Dvakrát byla nabízena na Bazoši. Víme, že v jednom případě byla prodána za tři tísíce korun," dodala Štěpánková.

Co si nimi dál?

Až se život vrátí do normálu, většina takto pořízených psů na to doplatí. „Lidi je neučí na samotu, nezvykají je na odloučení. Až začnou chodit do práce, psi budou doma štěkat, začnou ničit domácnost a lidé se jich proto začnou zbavovat,“ řekla Simona Štěpánková. Obávají se toho i útulky, které se teď vyprázdnily. „Bojíme se, že po rozvolnění, až lidé přestanou pracovat z domova a děti se vrátí do škol, skončí takto pořízená zvířata u nás,“ řekla provozovatelka útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku Miluše Maskulanisová.