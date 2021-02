Smečky zubožených německých ovčáků se ujali zvířecí záchranáři začátkem ledna, kdy jejich majitelka skončila v nemocnici, a o psy se nikdo nestaral. Byli silně zanedbaní, vyhladovělí, pokousaní, na tělech měli otevřené rány.

Zaira je krásná fenka pocházející z chovatelské stanice | Jana Ulrichová

Trpěla nejvíc

V nejvážnějším stavu byla právě Zaira. „Potřebovala intenzívní péči a hospitalizaci,“ řekla Dita Pullmannová, zakladatelka spolku Dočasky De De, který má tři z těchto psů včetně Zairy ve své péči. „Byla v kritickém stavu podvýživy, potřebovala akutně infúze a ošetření,“ uvedla s tím, že fence musely být vystříhány dredy, a poté i nekrotické části těla, kterými byla pokryta její kůže. „Šlo pravděpodobně o rány z pokousání a také infikované proleženiny, které se jí udělaly poté, co se už nemohla hýbat a jen ležela,“ popsala.

Běhá a skotačí

Obrovský kus práce pak odvedla zkušená výcvikářka Radka Formanová, která má teď Zairu v dočasné péči. Několikrát denně jí dávala léky, čistila a převazovala jí rány, a s partnerem se jí pomalu pokoušeli rozchodit. Vodili ji v podvěsu, protože se sama nepostavila a neudržela se na nohou. Proměna, kterou díky nim fenka prošla, je až k nevíře. Teď je z ní už zase veselý, šťastný pes, který běhá a skotačí ve smečce, a dokáže si vyskočit i na gauč.

Zaira se svou dočaskářkou Radkou Formanovou, která je postavila na nohy | Jana Ulrichová

Duši má v pořádku

Hojí se jí i rány. „Zbývá doléčit poslední dvě malé ranky, pak už bude všechno v pořádku. Srst jí doroste, i když to bude ještě nějakou dobu trvat,“ řekla Radka. I přes peklo, kterým si fenka prošla, není třeba léčit její duši, žádné psychické potíže naštěstí nemá. „Lidí se nebojí, není vystresovaná, nemá problémy ani s jinými psy,“ řekla. Dodala, že to, že mají v domácnosti více psů, adoptovaných i v dočasné péči, motivovalo ji to k tomu, aby se zvedla, aby s nimi mohla běhat, hrát si a stačila jim přitom.

Zaira už dovádí s ostatními psy | Jana Ulrichová

Čekají na posudky

O majitelku Zairy i ostatní zanedbané psy z její chovatelské stanice se už zajímají policisté, kteří případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Žádné obvinění ale zatím nepadlo. „Stále čekáme na závěry znaleckých posudků,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.