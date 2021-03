Nálezkyně Marcela Koupšetová v první chvíli vůbec nepoznala, že jde o psa. „Myslela jsem si, že je to jezevec. Až když jsem přišla blíž, viděla jsem, že je to pes, zubožený, nahrbený, přikrčený u kontejnerů,“ řekla. Fenku, která se pokusila utéct do křoví, nakonec odchytila. „Byla žíznivá, nikdy jsem neviděla tak žiznivého psa, a vyhladovělá, koukala jí všechna žebra. Pocelém těle měla navíc rány mokvavé a krvavé,“ popsala Blesk tlapkám s tím, že když jí došlo, že jde o fenku, kterou kdosi odsoudil k pomalé, kruté smrti, okamžitě jí uvolnila pásku na čenichu a přivolala městské policisty.

V takovém stavu se Nelinka do útulku dostala | Útulek pro opuštěné a zatoulané psy Klatovy

Kdo jí ublížil?

Strážníci nechali fenku vyšetřit u veterináře a pak ji převezli do klatovského útulku, kde dostala jméno Nelinka. Pečuje tam o ni vedoucí Miloslava Šeflová, která nechápe, proč někdo s fenkou tak krutě zacházel. „Proč si někdo pořizuje živého tvora, když k němu nemá cit? Co je to za člověka, který dovede takto ublížit,“ nechápala.

O Nelinku teď pečují v klatovském útulku | Útulek pro opuštěné a zatoulané psy Klatovy

Už se mazlí

V době nálezu byla Nelinka velmi apatická, nyní už ji vše zajímá a užívá si mazlení. „Nelinka je úžasná fenka, fenka mazlící, fenka, která si nezasloužila takové zacházení,“ uvedla vedoucí s tím, že nyní je fenka v léčení,krmit ji musí jako štěně několikrát denně.

Zas bude veselá

Podle vedoucí útulku měla Nelinka velké štěstí, že na ni narazila právě paní Marcela. Pohotoví byli podle ní i strážníci. „Oběma děkuji za rychlý zásah, za snahu, aby fenka byla co nejdříve v bezpečí,“ řekla. Nelinka je podle ní bojovnice. „Má obrovskou snahu, bude z ní opět veselá a suprová psí slečna,“ dodala.

Fenka má po těle spoustu ran | Útulek pro opuštěné a zatoulané psy Klatovy

Je to týrání

Případem se už zabývá policie, která už má údajně stopu vedoucí k majiteli nebohého zvířete. „Fenka byla nalezena se znaky týrání,“ potvrdila policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že případ nyní prověřují policisté z oddělení hospodářské kriminality. „Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat,“ dodala.