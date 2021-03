Psi žili a nekontrolovatelně se množili v naprosto otřesných podmínkách. „Byla tam asi půlmetrová vrstva výkalů, polodivocí psi v tom lítali sem a tam. Majitel je nechtěl dát, ale musel. Jednalo se o týrání,“ popsala Miluše Maskulanisová, majitelka útulku v Řepnici, kde se o smečku kříženců už od loňského listopadu starají a mají s ní spoustu práce.

Takhle to na zámku, kde psi divoce žili, vypadalo | Psí domov Řepnice

Neměli jména

Psi neuměli nic, nebyli socializovaní, báli se lidí. „Neměli jména, neznali pohlazení, nebyli zvyklí na obojky ani vodítka. Jen tam divoce žili a množili se mezi sebou,“ popsala Maskulanisová s tím, že na tom nebyli dobře ani fyzicky. Všichni byli zanedbaní, vyhublí a dehydrovaní.

Někteří psi ze smečky jsou stále ještě bázliví | Jana Ulrichová

Už si zvykají

Teď už se z nich pomalu stávají noví psi. „Dalo nám to pořádnou práci. Už to ale s některými jde. Postupně se osmělují, někteří si sami přicházejí pro pohlazení, zvykají si už i na vodítko. Stávají se z nich příjemní parťáci,“ řekla majitelka útulku. „Hubeného psa vykrmíte, spravit ale jeho duši poznamenanou strádáním trvá mnohem déle. To se špatně napravuje,“ dodala.

Zájemci musí čekat

Smečka sedmi fen a šesti psů, zřejmě kříženců müsterlandského ohaře nebo kokršpaněla modrého bělouše, ještě není k adopci. V útulku čekají, až skončí správní řízení s bývalým majitelem, teprve pak budou moci všichni odejít do nových domovů. „Už si píšeme registr lidí, kteří o ně mají zájem. Pokud počkají, budou mít nádherného psa,“ řekla Maskulanisová.

Teď už si někteří z odebraných psů přijdou i pro pohlazení | Jana Ulrichová

Trpělivý přístup

Psi odebraní z Borče mohou žít v bytě i rodinném domě. Potřebují ale klidné prostředí a trpělivý přístup, nehodí se proto k malým dětem. Do nových domovů odejdou odblešení, odčervení, vakcinovaní a čipovaní. Fenky budou navíc kastrované, aby už na nich v budoucnu nemohl nikdo množit.

Volejte, pište

Zájemci o některého ze psů z této smečky se mohou předběžně hlásit buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.