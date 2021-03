Roztomilá kříženka Miška je velká bojovnice. I přesto, že má porušenou míchu a nemůže se proto postavit na zadní nohy, se nevzdává. Pomohla jí parta lidí z jedné veterinární kliniky v Brně, kteří ji díky intenzívní rehabilitaci vrátili do života. Našla u nich i nový domov.

Miška přijela do Brna ze Slovenska, a to díky vídeňské organizaci Animal Hope. „S touto organizací spolupracuji už deset let. Pokud má pejsek zranění, neurologický problém nebo obrnu, volá šéfka organizace mě,“ řekl specialista v oboru veterinární neurologie a neurochirurgie a prezident Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky Aleš Tomek.

Miška se svou adoptivní paničkou, veterinářkou Dorotou Lipert | Jana Ulrichová

Poraněná mícha

Ukázalo se ale, že Mišce už žádná operace nepomůže, její poranění bylo nevratné. „Měla zlomeninu předposledního hrudního obratle, který je uprostřed zad, byl tam obrovský posun. Mícha mrtvá, v takovém případě můžete zapomenout na to, že dáte něco dohromady,“ popsal.

Miška se venku pohybuje na vozíčku, rychle si na něj zvykla, nahrazuje jí zadní nožky | Jana Ulrichová

Pomohla rehabilitace

Přesto se Mišku díky fyzioterapii a intenzívní rehabilitaci podařilo vrátit do aktivního života. „Miška u nás byla na zhruba měsíčním rehabilitačním pobytu, který zahrnoval hydroterapii, chůzi na podvodním pásu, aktivní balanční cvičení, masáže a magnetoterapie,“ popsala rehabilitační pracovnice Markéta Krejčí.

Našla i domov

Na klinice, kde se jí věnovali, navíc padla Miška do oka jedné veterinářce, která si ji adoptovala. Její manžel vyrobil Mišce vozíček, takže místo zadních nožek používá kolečka. Díky tomu si teď užívá života jako každý jiný pes. „Je to veselý šťastný psíček, žádná poseroutka, takže na vozíček si rychle zvykla,“ řekla její majitelka veterinářka Dorota Lipert. Dodala, že s manželem vozíčky vyrábí, a tak jim Miška pomáhá jako modelový pes.

Miška se svou adoptivní paničkou, veterinářkou Dorotou Lipert | Jana Ulrichová

Nejsme blázni

Miška si svůj handicap vůbec neuvědomuje, užívá si života jako každý jiný zdravý pes. Zvládá dokonce i dlouhé procházky. „Hodně lidí nad vámi mává rukama, že jste blázen, když chcete nechat psa na vozíčku. Já ale vidím ty psy zdravé a šťastné už jen proto, že mají zase vzadu něco, co jim končetiny dokáže nahradit,“ řekl Aleš Tomek.