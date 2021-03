Spolek už zachránil tisíc psů. Jubilantem se stal Gustav, buldoček zachráněný z pekla

Gustav žil v domě plném odpadků a výkalů spolu s dalšími čtyřiceti psy a stovkami jiných zvířat. Když jeho majitel zemřel, požádali příbuzní o pomoc záchranné spolky.

Takto putoval Gustav z pekla, z něhož byl zachráněn, do dočasné péče | Pes nejvěrnější přítel

Pořadové číslo 1000

Do záchrany zvířat z brozanského pekla se zapojil i spolek Pes nejvěrnější přítel, pro kterého se stal Gustav zachráněným psem s pořadovým číslem tisíc. „Mnohým se to, při šestileté činnosti spolku, může zdát málo,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková. Dodala, že spolek ale přijímá staré a nemocné psy, kterým předtím, než je dá do adopce, zajišťuje veškerou veterinární péči a operace. Psy proto nepředává do nových domovů obratem, někteří u nich zůstávají týdny i měsíce.

V rodině své dočasné opatrovatelky si Gustav užívá dosud nepoznané péče, rád se mazlí s její dcerou | Pes nejvěrnější přítel

Rychle si zvykl

Gustav, i když přišel z otřesných podmínek, na tom ale není vůbec zle. „Nenechalo to na něm naštěstí žádné následky. U nás doma se rozkoukal velmi rychle, spřátelil se s našimi pejsky, rád chodí na procházky,“ řekla dočaskářka Jana Dominiková.

Čeká na pohlazení

Gustav má zvýšené jaterní testy, je proto na jaterní dietě. Musí také trochu zhubnout a podstoupit kastraci. Pak ho spolek bude nabízet k adopci. „Je nekonfliktní, mazlivý, má rád děti, nejraději tráví čas ve společnosti lidí. Je schopen stát u člověka pět minut a trpělivě čekat, až ho pohladí,“ popsala dočaskářka.

Kvalitní život

Nový domov bude spolek hledat Gustavovi, tak jako ve všech ostatních případech, velmi zodpovědně. „Hodně si zakládáme na tom, kam zachráněné pejsky umisťujeme, proto před adopcí provádíme kontroly nových domovů. I v dalších letech jsme pak s majiteli v kontaktu,“ řekla Simona Štěpánková s tím, že spolku nezáleží na počtu zachráněných psů, ale na kvalitě jejich budoucího života. Proto také někteří psi, kteří mají vážné zdravotní nebo psychické problémy, zůstávají v péči spolku už doživotně.

Teď si Gustav užívá procházky a učí se chodit na vodítku | Pes nejvěrnější přítel

Chce to čas i energii

Spolek získal za dobu své existence velmi dobré jméno a nálepku solidnosti. „Při jeho založení jsem si vlastně ani neuvědomovala, že by mohl fungovat tak dlouho, a že pomůžeme tolika psům. Na začátku bylo hrozně těžké najít ty správné lidi, kteří činnosti spolku věnují veškerý svůj volný čas a energii. Taková organizace vám vezme veškeré soukromí, je to velmi náročné nejen časově, ale i psychicky,“ řekla Simona Štěpánková.