Kříženka Foxi (5) svým majitelům přerostla přes hlavu. Nezvládá samotu, což bude jednou problém řady v době koronakrize pořízených psů. Teď je v dočasné péči spolku Pes nejvěrnější přítel, kde s ní pracují a snaží se napravit to, co původní majitelé zanedbali.

Původní majitelé se fenky, kříženky německého ovčáka a akita iny vzdali. „Bydlela ve velmi malém bytě, kde neměla prostor. Bývalí majitelé navíc zanedbali její výchovu. Když se jim změnila rodinná situace, dobrovolně se jí vzdali,“ řekla dočaskářka Kateřina Hauptová, která se o Foxi stará už pět týdnů.

Foxi je krásná kříženka. Pečuje o ni dočaskářka Kateřina Hauptová | Jana Ulrichová

Samotu nezvládá

Foxi je milá, přátelská fenka, která má ale velký problém, neumí trávit čas sama. „Je trochu úzkostlivá. Rychle si zvykla, dobře se adaptovala, rychle se učí, vyžaduje si ale stále pozornost,“ popsala dočaskářka. „Pracujeme ale na tom, začíná se zlepšovat a chovat se jako normální pes,“ dodala s tím, že zatím ale stále ještě nemůže být doma sama.

Foxi je krásná kříženka. Pečuje o ni dočaskářka Kateřina Hauptová | Jana Ulrichová

Vděčná a mazlivá

Foxi je velmi mazlivá a vděčná za každé pohlazení. Hodila by se pro někoho, kdo na ni bude mít dostatek času a bude ochoten pracovat dál na jejím výcviku. „Potřebuje pevnou ruku, protože velmi rychle zjistí, co si může dovolit, a pak toho využívá,“ řekla Kateřina Hauptová.

Nenáročná na pohyb

Ideální by byl pro Foxi domek se zahrádkou, kde by se mohla venku unavit a vevnitř pak odpočívat. Na pohyb není Foxi přílši náročná, rychle se unaví. „Je to zřejmě proto, že byla dlouho na malém prostoru. Foxi si ráda poběhá po zahradě, přetahuje se, nosí míčky, stačí jí ale hodinka a pak odpadne na celý den,“ uvedla dočaskářka.

Foxi je kříženka německého ovčáka a akita inu | Jana Ulrichová

Miluje děti

Foxi dobře vychází s jinými psy, problém nemá ani s kočkami, se kterými si chce hrát. Děti vyloženě miluje. Je zdravá, má pouze vyrážku na uších, která je už ale téměř vylečená. Do nového domova odejde kastrovaná, očkovaná a čipovaná. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat dočaskářku Kateřinu na čísle 607 123 966.