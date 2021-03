Původní majitel se o zvířata v rámci svých možností staral a krmil je. Péči o ně ale nezvládal, chov se mu vymkl z rukou, psi se nekontrolovatelně množili mezi sebou. Když po jeho smrti přišli na pozemek jeho příbuzní, byli v šoku. V domě a na dvorku našli na 500 zvířat živořících mezi harampádím ve špíně a výkalech.

Odchycená zvířata si rozebraly do péče jednotlivé spolky | Jana Ulrichová

Nevěděli, co dělat

Příbuzní chtěli zvířatům zajistit nové domovy, nevěděli ale, jak. „Hledal jsem na internetu, co dělat, jak postupovat, na koho se obrátit, ale nikam jsem se neproklikal. Jako jediné řešení se nabízely útulky, kde ale chtěli tři až čtyři tisíce za psa,“ popsal jeden z příbuzných.

Odchyt byl náročný, psi nebyli zvyklí na cizí lidi, báli se a kousali | Jana Ulrichová

Vděční příbuzný

Rodina se nakonec přes známé dostala až ke zvířecí záchranářce Kateřině Ondičové, která nabídla pomoc. „To, že existují nějaké spolky, jehož členové jsou schopni na vlastní náklady přijet, zvířata odchytit a dostat je do rodin, které se pak o ně postarají, to jsem do této doby vůbec netušil,“ řekl s tím, že je všem za to, co udělali, velmi vděčný.

Zvířata darovali

Rodina zemřelého předala zvířata spolkům na základně darovacích smluv. Žádné úřady nekontaktovali, protože se báli postihu. Úřední postup je přitom takový, že zvířata po zemřelém majiteli řeší odbor životního prostředí dané obce, případně i Krajská veterinární správa. Pozůstalí pak ale musí uhradit náklady.

Darovaná zvířata se teď zotavují v dočasných péčích | záchranné spolky

Na vlastní náklady

Záchranáři ze spolků Pes nejvěrnější přítel, Nebelvíra´s, Dočasky De De, ForDogs, Plyšový útulek a Voříškov, kteří se spojili a zvířata z otřesných podmínek ze dne na den odebrali, odvedli skvělou práci. Z vlastních prostředků jim zajistili veterinární ošetření, dočasnou péči a některým, jako například papouškům, králíkům nebo morčatům rovnou i nové domovy. Vše hradí ze svých transparentních účtů, kam může přispět každý. Až se všichni uzdraví a dají do kondice, budou k adopci.